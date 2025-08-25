Свят

Мощно земетресение разтърси Курилските острови

Земетресението е регистрирано в 18:48 часа местно време

25 август 2025
Мощно земетресение разтърси Курилските острови
З еметресение с магнитуд 6,7 по скалата на Рихтер е регистрирано днес (25 август) край бреговете на Курилските острови, Русия. Това става ясно от справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на дълбочина 35 км, на 413 км югоизточно от Петропавловск-Камчатски, на 302 км източно-югоизточно от Северо-Курилск. Земетресението е регистрирано в 18:48 часа местно време.

