Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството

"Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството". Това каза пред журналисти президентът Румен Радев, след като разгледа находки от античния град Хераклея Синтика в Националния археологически институт с музей-БАН.

"Кажете ми как ги саботирам, като в началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като "Райнметал", за който управляващите могат само да мечтаят, не само да посети България, но и да инвестира тук огромен финансов ресурс и върхови технологии в нашата отбранителна индустрия. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил като подарък на правителството. В същото време говорят, че ги саботирам. Обяснете ми това какво е. Аз го правя и ще продължа да го правя за страната ни, независимо кое е правителството и дали е компрометирано", посочи държавния глава.