Числовите карти на Томас Бийл: Разкрита ли е вековната загадка за милиони долари?

О т детска игра на шпиони и размяна на листчета със секретни съобщения, до създаване на машини за криптиране на информация като нацистката Енигма, най-строго пазените тайни се крият зад сложни кодове и шифри, за да не попаднат в неприятелски ръце. Въпреки че от повечето истории за заровени съкровища знаем, че за да бъдат открити, техните притежатели начертавали карта на тайното местоположение, има едно съкровище, до което могат да ни отведат само три неразгадани и до днес криптограми.

In 1821, Thomas J. Beale wrote of an enormous fortune he buried in the hills of Bedford County, Virginia. According to legend, the treasure holds 21 million dollars in gold, silver and jewels. pic.twitter.com/CH5jG2yhJs

В памфлет, озаглавен The Beale Papers, от 1885 г. се описва неразгадана загадка за заровено някъде в окръг Буфорд, щата Вирджиния, съкровище от човек на име Томас Дж. Бийл. Освен историята на заровеното богатство, в документа били публикувани и три тайни писма, чието разчитане щяло да отведе щастливеца до несметното богатство. Смята се, че богатството от злато сребро и скъпоценности днес би струвало няколко десетки милиона долара.

The Beale papers, a pamphlet from 1885 contains 3 cipher texts, stating the location of a buried treasure of gold, silver and jewels estimated to be worth over US$43 million as of January 2018. No one has been able to decipher them yet. pic.twitter.com/h1d5Fvh2EC