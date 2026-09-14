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Неясното бъдеще на европейската помощ за Украйна

Как помощта за Украйна се превръща във все по-голямо изпитание за единството на ЕС

Русалин Венев Русалин Венев

14 септември 2026, 13:38
Неясното бъдеще на европейската помощ за Украйна
Източник: iStock

П овече от четири години след началото на руската инвазия, ЕС продължава да е ключов партньор на Украйна. Помощта, която Общността оказва на Киев, вече не е временна антикризисна мярка, а дългосрочна политика, изразяваща се в отпускане на значителни финансови средства, изпращане на оръжия и боеприпаси, прием на бежанци, възстановяване на разрушената инфраструктура и подготовка за евентуално бъдещо присъединяване към Евросъюза. Страните членки, обаче, далеч не са единни по отношение на продължаващия конфликт. Повечето от тях смятат, че ако Украйна претърпи поражение, това би застрашило сигурността на Стария континент. Разногласията са най-вече около въпросите, свързани с предотвратяването на този сценарий, както и с начините, по които може да постигнат траен мир между воюващите страни.

  • Липса на консенсус

По официални данни, от началото на войната ЕС е предоставил на Украйна помощ в размер на над 220 млрд. евро. В тази сума влизат както пари от европейския бюджет, така и средства, отпуснати от националните правителства и замразени руски активи. Тук трябва да се отбележат и доставките на оръжия, боеприпаси, бронирана техника, системи за противовъздушна отбрана и медицинско оборудване, без които украинската армия би изпаднала в тежка криза. От особено значение е заемът за Киев на стойност 90 млрд. евро за периода 2026 – 2027 г. Две трети от тази сума са предназначени за отбрана , а останалите 30 млрд. евро – за стабилизирането на бюджета и икономиката на страната. Самото финансиране е обвързано с извършването на реформи, насочени към борбата с корупцията и върховенство на закона. Експертите коментират, че с тези средства ЕС на практика помага на украинската държава да продължи да функционира. Те се използват за изплащането на заплати и пенсии, функционирането на болници, училища и държавни институции, както и за възстановяването на разрушена инфраструктура. По официални данни, към август 2026 г. от заема са изплатени приблизително 12 млрд. евро.

Изненадващо или не, помощта за Украйна е обект на много противоречия. Сред нейните най-твърди поддръжници са Естония, Латвия, Литва, Финландия, Швеция и Дания, които гледат на войната като на непосредствена заплаха за собствената им безопасност. По тази причина, за тях подкрепата за Киев не е благотворителност, а инвестиция в националната им сигурност. Те настояват за повече и по-бързи доставки на оръжие, по-строги санкции срещу Русия, както и дългосрочни гаранции за запазването на териториалната цялост на Украйна. Сходно е мнението и на Полша, макар че отношенията между Варшава и Киев са усложнени от темата за украинския земеделски внос (това се отнася основно за продукти като пшеницата, царевицата, рапицата и слънчогледа. Основната причина са притесненията, че евтината украинска продукция понижава цените и застрашава доходите на полските фермери), както и някои спорни исторически въпроси. На другият полюс е Словакия. Правителството на Роберт Фицо е категорично против отпускането на помощи за Украйна и настоява за започването на преговори с Русия.

Обект на много коментари е позицията на Берлин, като правителството на канцлера Фридрих Мерц настоява финансирането на Киев да носи повече поръчки за германската отбранителна индустрия. Франция също категорично подкрепя Украйна, но поставя силно ударение върху „европейския произход“ на изпращаните оръжия. Като цяло, държавите от ЕС изглеждат все по-разединени по отношение на помощта, която се отпуска на Киев, но в същото време споделят мнението, че Украйна не бива да бъде оставена да се справя сама с руската агресия. Съществуват и спорове относно начина, по който войната трябва да приключи и дали е неизбежно сключването на компромисно споразумение, с което част от териториалните претенции на Москва ще бъдат изпълнени.

  • Помощта за Украйна и възходът на крайната десница

Според проучване на Евробарометър, резултатите от което бяха публикувани преди няколко месеца, 76% от европейците смятат, че ЕС трябва да продължи да оказва финансова и хуманитарна подкрепа на Украйна до постигането на справедлив и траен мир. В същото време, 70% от анкетираните одобряват санкциите, наложени на Москва, а 56% настояват доставките на оръжия и боеприпаси да продължат. Зад тези наглед красноречиви данни, обаче, се крие една тенденция, която е повод за сериозни притеснения – политическата поляризация в страните от Евросъюза се задълбочава все повече. Доказателство за това е растящата популярност на някои крайнодесни и евроскептични формации. Със своите популистки послания, те се възползват умело от проблемите, пред които е изправен ЕС, както и от разочарованието на избирателите от традиционните партии.

Засилващата се подкрепа за крайната десница несъмнено оказва влияние върху европейската политика спрямо Украйна, но засега ефектът е ограничен и няма как да доведе до цялостно прекратяване на помощта. Не бива да се забравя, че самите формации не представляват единен блок и позициите им често се различават. Въпреки това, по някои въпроси те демонстрират пълно единомислие. Пример в това отношение е лозунгът „националните интереси преди всичко“, който евроскептиците редовно използват. Според тях, парите за Киев трябва да бъдат използвани за пенсии, здравеопазване, земеделие, инфраструктура или намаляване на данъците в самите държави членки. Други пък са убедени, че оръжейните доставки само удължават войната и увеличават опасността от пряка конфронтация между Русия и НАТО. Тези партии обикновено говорят за незабавно започване на преговори, без да уточнят при какви условия ще се случи това и какви териториални отстъпки ще трябва да направи Украйна. Редовно се споменава и още едно твърдение – това, че санкциите, наложени на Кремъл, не са довели до очаквания резултат и в момента вредят повече на ЕС, отколкото на Русия.

Фактът, че подобни изказвания в голяма степен повтарят пропагандните послания, разпространявани от Москва, кара много хора да смятат, че всички крайнодесни партии са проруски. Това, обаче, не е така. Фактите сочат, че те всъщност имат различно отношение към Кремъл. „Алтернатива за Германия“, френският „Национален сбор“ и австрийската Партия на свободата, например, са скептично настроени към санкциите и са против отпускането на военната помощ за Киев. Съществуват безспорни доказателства, че в миналото техни представители са поддържали политически или финансови връзки с Москва. На другия полюс са националистическите формации в Полша, Финландия и Швеция. Те критикуват ЕС по въпроси като миграцията и правомощията на Брюксел, но подкрепят Украйна, защото възприемат Русия като непосредствена заплаха. Ярък пример е италианският премиер Джорджа Мелони. Нейната партия „Италиански братя“ е тясно свързана с европейската крайна десница, но правителството ѝ подкрепя Киев, НАТО и санкциите срещу Кремъл. Истината е, че политическата обстановка става все по-непредсказуема, а продължаващия конфликт в Украйна задълбочава проблемите, пред които е изправен Евросъюза. Прекратяването на войната е основен приоритет, но как ще бъде постигната тази цел е въпрос, на който все още никой не може да даде задоволителен отговор.

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Автор: Русалин Венев
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