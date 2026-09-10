България

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Центърът оперира от 2008 година, а базата е бивше военно летище

Николай Киров Николай Киров

10 септември 2026, 22:56
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"Демократична България" иска изслушване на ДАНС и ДАР по повод информация за обучение на руски военни в България

И знесената от британски медии информация, че руски военни се обучават в България, за да се бият в Украйна, е невярна и цели единствено сензация. Това заявиха от "Алфа Метал", която има международен обучителен център край габровското село Междени, предава БНР.

Центърът оперира от 2008 година, а базата е бивше военно летище.

Обучения се провеждат както за цивилни, така и за специализирани структури, които провеждат своята тактическа подготовка. Предлагат се курсове за дрон оператори, за снайперисти, за лична охрана, първа долекарска помощ и други, а клиентите на центъра са от цял свят, посочва Венета Арабова, която отговаря за връзките на компанията с обществеността.

Daily Mail: Изтекъл доклад твърди, че руснаци са преминавали военно обучение в България

Тя категорично отрича изнесената информация за обучение на руски военни.

"Имали сме в миналото до 2020 година ,когато беше първата вълна от COVID. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим, още по-малко след 2022 година", каза Арабова.

Според нея, публикацията в "Дейли мейл" цели единствено сензация, но не се изключва и да е злонамерено действие от страна на конкуренти.

"Отрекохме всичко, което те твърдят, те даже не го и твърдят. Те предполагат някакви неща и те сами в статията пишат, че това не са могли да го потвърдят, но те се свързаха с нас. Ние им обяснихме, че абсолютно всичко е проверимо по съвсем официален начин, защото ние работим със службите. Те не проявиха интерес да ни посетят", уточни Арабова.

По-рано "Дейли мейл" и "Дейли Телеграф" изнесоха данни, че ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украйна във военен лагер в България. Заради публикациите, от обединение "Демократична България" съобщиха, че ще поиска изслушване на ръководителите на специалните служби.

Редактор: Николай Киров
Източник: БНР    
Алфа Метал обучителен център руски военни
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