БЪДНИНА е новата социално отговорна инициатива на NOVA

NOVA поставя началото на новата си социално отговорна инициатива – БЪДНИНА. Проектът е създаден с дългосрочен хоризонт и национален обхват, като обединява медийния и креативния ресурс на Нова Броудкастинг Груп в полза на образованието и бъдещето на децата в България.

Медията застава зад каузата с пълния си потенциал чрез редица активности, събития, специално съдържание и личната съпричастност на своите служители. Важна част от този ангажимент е и партньорството с „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“. Чрез специално разработена двугодишна програма тя превръща учебните заведения в стимулираща среда, насърчаваща учителите да работят в сътрудничество и взаимно доверие, за да помогнат на всяко дете да разгърне своя потенциал. NOVA ще осигури като дарител участието в програмата на две български училища в инициативата „Училища за пример“ – СУ „Отец Паисий” във Враца и СУ „Иван Вазов“ в Своге. По този начин медийната компания ще допринесе пряко за успешното развитие на над 700 ученици и техните преподаватели още през настоящата учебна година.

„Равният достъп до качествено образование може да промени живота на всяко дете и да създаде добра основа за неговото бъдеще. Новата ни социално отговорна инициатива БЪДНИНА ще насочи медийната ни сила и личната ангажираност на мен и моите колеги в полза на децата и тяхното образование. По този начин ние показваме на обществото, че сме отговорен партньор в най-важната кауза – бъдещето на младите хора в България. Щастливи сме, че започваме този път в сътрудничество с програмата „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“, защото вярваме, че устойчивият успех се гради със сплотеност и ясна визия. Когато обединим усилия, енергия и вяра в знанието, можем да създадем реална промяна и да дадем добър пример за цялото общество“, коментира главният изпълнителен директор на Нова Броудкастинг Груп Красимира Хаджийска.

БЪДНИНА ще проследи отблизо напредъка на двете учебни заведения, поставяйки акцент върху важните теми в образованието. Ангажиментът ще бъде надграден и с редица съпътстващи инициативи и тематично съдържание. С тази стъпка Нова Броудкастинг Груп утвърждава ролята си не просто на медиен лидер, а на активен обществен партньор, влагащ смисъл и доверие в образованието. Дългосрочният ангажимент на NOVA в тази кампания е инвестиция в устойчива промяна на училищната среда, чийто положителен ефект ще продължи да се разгръща занапред.