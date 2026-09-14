Любопитно

Любов след 50: Предчувствието, което събра Дженифър Анистън с новия ѝ мъж

50-годишният хипнотерапевт и уелнес гуру Джим Къртис сподели как месеци наред двамата са били просто приятели, преди искрата между тях да пламне.

14 септември 2026, 12:35
Любов след 50: Предчувствието, което събра Дженифър Анистън с новия ѝ мъж
Източник: Getty Images

З вездата от комедийния сериал „Приятели“ Дженифър Анистън отново сияе от щастие в личния си живот, а новата ѝ половинка - 50-годишният автор, хипнотерапевт и уелнес гуру Джим Къртис - даде откровено интервю за връзката им. Пред Sunday Times Magazine той разкри, че двамата не са бързали и са изградили стабилна основа преди първата романтична среща, съобщава Page Six.

„Първо имаше многомесечно приятелство“, споделя Къртис. Сравнявайки любовта си с Анистън с предишни свои връзки, той допълва: „Сега всичко се случи много по-естествено, органично и без онази отчаяна нужда. В миналото винаги съм имал усещането 'трябва да се влюбиш в мен'. Вече просто не търсех любовта на всяка цена“.

Как започва всичко?

Връзката между 57-годишната актриса и Къртис започва в социалните мрежи, където Анистън харесва няколко негови публикации. Дженифър е известен почитател на уелнес културата и йогата и дори участва в т.нар. „женски кръгове“ (goddess circles), където участничките споделят личните си истории.

В крайна сметка общ приятел ги запознава официално. Любопитен детайл е, че на 47-ия си рожден ден Джим е имал силно предчувствие - той прогнозирал, че до 50-ата си годишнина ще започне романс с жена, „каквато никога досега не е срещал“.

Сбъднато пророчество и публично признание

Предчувствието му се оказва абсолютно вярно. Откровенията за романса им плъзнаха за първи път през лятото на 2025 г., когато папараци ги заснеха на романтична почивка в Испания. През ноември същата година Анистън официално обяви връзката им в Instagram, публикувайки снимка, на която го прегръща гърба, с трогателния текст: „Честит рожден ден, любов моя. Обожавам те“.

Оттогава двамата не крият чувствата си и редовно се появяват заедно на публични събития. Социалните мрежи и медиите често ги улавят в изблик на нежност.

Формулата за хармония: Медитация срещу скандали

Наскоро Анистън дори влезе в ролята на водещ в Ню Йорк, за да интервюира любимия си за новата му книга „The Book of Possibility“. В друг разговор за „The Jamie Kern Lima Show“ Къртис разкри, че когато с Дженифър стигнат до несъгласие или спорове, използват специални техники за медитация и откровени разговори, за да изчистят напрежението.

Припомняме, че Анистън бе омъжена за Брад Пит от 2000 до 2005 г., а вторият ѝ съпруг бе актьорът Джъстин Теру (от 2015 до 2018 г.). Изглежда обаче, че именно с уелнес гуруто Джим Къртис тя най-накрая е открила истинския си вътрешен мир.

Източник: Page Six    
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