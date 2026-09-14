Психологичният анализ за Ивайло Калушев: Сексуален насилник с влечение към подрастващи

И вайло Калушев е бил централната фигура в строго йерархична общност, контролирал е останалите ѝ членове и е разполагал с цялата информация за случващото се. Това показва криминално-психологичният анализ по случая, заяви криминалният психолог Росен Йорданов, назначен като експерт.

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По думите му анализът показва, че Калушев е отговарял на критериите, по които се оценява поведението на сексуален насилник, насочен към подрастващи.

„Ивайло Калушев отговаря на 100% от всички възможни критерии за преференциален, съблазняващ сексуален насилник“, заяви Йорданов.

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Според него значителна част от средата, която Калушев е изграждал още от юношеските си години, е била свързана с предполагаемото му патологично сексуално влечение към подрастващи.

Изготвената експертиза включва 14 основни въпроса и още 10 подвъпроса. Криминално-психологичният анализ вече е завършен, докато ситуационният анализ все още не е готов.

Какво показва анализът за Околчица

Йорданов определи създадената около Калушев общност като „сектантско-окултна“. По думите му тя е била строго йерархична, с установени рангове, правила и различни нива на достъп до информация.

„Той е централна фигура, той определя всичко за всички“, каза експертът, цитиран от NOVA.

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Според анализа Калушев е бил единственият човек в групата, който е разполагал с цялата информация за случващото се.

„Нашият анализ показа, че Ивайло Калушев е бил единственият човек, който е бил носител на цялата информация и всички мотиви. Той е знаел какво ще се случи“, заяви криминалният психолог.

По думите му останалите членове на общността са получавали информация в зависимост от мястото, което са заемали в нейната йерархия.

„Тази група е била строго йерархична, със зони на достъп, с измислени рангове и позиции, но тези позиции са били валидни и абсолютно ултимативно задавани“, посочи Йорданов.

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Той обясни, че в общността е действало правило, според което Калушев, наричан „Ламата“, знае всичко, а останалите следват решенията му.

„Имало е правила, че Ламата знае всичко, постъпваме само както каже Ламата, нямаме право на абсолютно нищо“, каза Йорданов.

Според криминално-психологичния анализ Калушев предварително е имал намерение да отнеме живота на хора от групата. Експертът смята, че действията на Околчица показват елементи на предварителна организация и стремеж към контрол.

„Когато един човек има нагласата да извърши такова деяние, той трябва да контролира всичко, тъй като това престъпление има много силно организирани елементи“, заяви Йорданов.

По експертната хипотеза Калушев е заел стратегическа позиция при изхода на кемпера. Предполага се, че първо е бил прострелян Николай Златков, тъй като е представлявал най-сериозна потенциална физическа заплаха и е можел да окаже съпротива.

Като важно обстоятелство Йорданов посочи, че при тръгването за Околчица Златков не е взел личното си оръжие, което му е било дадено от баща му.

„Това няма как да стане без знанието на Калушев и без настояването на Калушев, тъй като той го е контролирал от 10-12-годишен“, заяви психологът.

Според анализа след това е бил отнет животът на непълнолетното момче. Йорданов предположи, че положението на тялото му може да е резултат от реакция на страх след първия изстрел.

„Гърмежът от това мощно оръжие в такова тясно пространство е стряскащ и за възрастен човек“, каза той.

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Как е бил изграден контролът

Според Йорданов случилото се не може да бъде разглеждано отделно от начина, по който общността е функционирала в продължение на повече от 20 години.

Анализът проследява поведението на Калушев още от юношеските му години. Психологът направи изрично разграничение между сексуалната ориентация и предполагаемото сексуално влечение към подрастващи.

„Не хомосексуалната ориентация е била проблемът“, подчерта Йорданов.

По думите му в проучените материали няма данни за интимни отношения на Калушев с пълнолетна жена или зрял мъж.

„Няма нито един факт, нито едно свидетелство, нито един запис“, каза той.

Според експертния анализ същественият проблем е предполагаемият сексуален интерес към подрастващи. Йорданов смята, че това е допринесло за ранното отчуждаване на Калушев от обичайната му социална среда и за търсенето на алтернативна общност.

Криминалният психолог посочи, че при изготвянето на анализа са използвани данни и от техническите, балистичните и останалите експертизи по случая. Според него отделните доказателства трябва да бъдат разглеждани във взаимовръзка, за да бъде възстановена цялостната картина.

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Йорданов: Калушев не трябва да бъде героизиран

Криминалният психолог се противопостави и на представянето на Калушев като положителен образ в публичното пространство.

„Аз лично, и като експерт, и като човек, и като гражданин, няма да допусна да бъде героизиран човек, който с огромна степен на вероятност е убил две деца, похищавал ги е сексуално, поведенчески и всякак, а е виктимизирал семейства и хора години наред“, заяви той.

„Да бъде превърнат в национална икона и да бъде наричан ангел - няма да приема това нещо“, допълни Росен Йорданов.