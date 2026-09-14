Едногодишно дете пострада при верижна катастрофа в Стара Загора

Е дногодишно дете пострада при верижна катастрофа в Стара Загора. Инцидентът е станал на 11 септември около 17:20 часа на бул. „Никола Петков“, съобщиха от ОДМВР – Стара Загора.

6-годишно момче пострада при катастрофа край Стара Загора

По първоначални данни 39-годишна жена, управлявала автомобил, не е спазила необходимата дистанция от движещата се пред нея кола, която намалила и спряла. При удара тя се преместила напред и блъснала друг автомобил, изчакващ в колона. От удара и той се преместил напред и ударил четвърта кола.

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При катастрофата е пострадало едногодишното момче, което е пътувало в първия автомобил. Детето е прегледано в Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора и е освободено без опасност за живота.

Четиримата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни.

По случая в сектор „Пътна полиция“ е съставен акт за установяване на административно нарушение и протокол за пострадало лице.