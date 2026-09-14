Парите ни

Осигурителният доход тръгна надолу, но базата за новите пенсии расте

През юни показателят пада с над 26 евро, докато 12-месечният среден доход достига 994,89 евро

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

14 септември 2026, 11:49
Осигурителният доход тръгна надолу, но базата за новите пенсии расте
Средният осигурителен доход за юни се понижава до 1007,46 евро   
Източник: iStock photos/Getty images

С редният осигурителен доход в България се понижава през юни след по-високите стойности през пролетните месеци. По данни на Националния осигурителен институт (НОИ) той е 1007,46 евро при 1033,62 евро през май.

Разликата е 26,16 евро надолу само за месец, или около 2,5%.

Юнската стойност е и с близо 27,40 евро под достигнатото през април ниво от 1034,85 евро, което засега остава най-високото от началото на годината.

Как се движи осигурителният доход от началото на годината

Данните на НОИ показват, че движението през първите шест месеца не е еднопосочно.

През януари средният осигурителен доход е 1006,70 евро, а през февруари леко се понижава до 1005,28 евро.

След това започва покачване. През март показателят достига 1024,31 евро, а през април се увеличава до 1034,85 евро.

През май има съвсем лек спад до 1033,62 евро, преди през юни понижението да стане значително по-видимо - до 1007,46 евро.

Така стойността за юни практически се връща до нивото от началото на годината. Спрямо януари разликата е само 76 цента нагоре.

НОИ обяви важен показател за бъдещите пенсионери

По-различна е картината при показателя за новите пенсии

Докато месечният осигурителен доход се колебае, средномесечният осигурителен доход за последните 12 месеца продължава устойчиво да се увеличава.

За периода от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2026 г. той вече е 994,89 евро, съобщават от НОИ.

В началото на годината стойността беше значително по-ниска. За 12-месечния период до края на януари тя беше 957,91 евро, след което постепенно се повишава:

  • до февруари - 967,45 евро
  • до март - 976,96 евро
  • до април - 983,28 евро
  • до май - 989,23 евро
  • до юни - 994,89 евро

Така само за няколко месеца 12-месечният показател се е увеличил с почти 37 евро.

Защо този показател е важен за пенсиите

Именно средномесечният осигурителен доход за страната за последните 12 календарни месеца се използва при изчисляването на новоотпуснатите пенсии.

Стойността от 994,89 евро ще бъде използвана при определянето на пенсиите, отпуснати през юли 2026 г., съгласно чл. 70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Затова спадът на месечния показател през юни не означава, че базата за новите пенсии също намалява. Засега тя продължава да върви нагоре, тъй като се изчислява на база на цял 12-месечен период.

Автор: Маргарита Костадинова
Източник: НОИ    
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