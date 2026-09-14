Тихата смърт на Галапагос: Как феноменът „Ел Ниньо“ убива животинския рай на Земята

Т ихоокеанският климатичен феномен „Ел Ниньо“ се завръща с плашеща сила, а еквадорската научна общност бие тревога за оцеляването на един от най-ценните природни резервати на Земята - Галапагоските острови, съобщи EuroNews.

Архипелагът, разположен на 1000 км от бреговете на Еквадор, е дом на най-голямата концентрация на ендемични видове в света (животни и растения, които не се срещат никъде другаде). Според последните прогнози на Американската агенция за изследване на океаните и атмосферата (NOAA), температурата на водата в района ще се покачи с 2.2°C над нормата - праг, който учените определят като „изключително опасен“.

Екосистема пред колапс

Основният проблем при покачването на температурата на океана е изчезването на планктона, водораслите и малките риби, които са в основата на хранителната верига.

„Когато храната изчезне, животинските колонии спират да се размножават, разпръскват се в търсене на прехрана и умират от глад“, обяснява ученият Густаво Хименес от фондация „Чарлз Дарвин“. Според неговите изчисления, при очакваната сила на феномена, популацията на гръбначните животни на островите може да намалее с най-малко 20% само в рамките на тази година.

Заплашени от изгладнение са емблематични видове като:

Галапагоските пингвини (историята помни, че след опустошителния „Ел Ниньо“ през 1998 г. от 1300 пингвина оцеляват едва 400)

Синьокраките рибояди, албатросите и безкрилите корморани

Морските лави и коралните колонии

Заплаха за растенията и капана на инвазивните видове

Климатичният удар няма да подмине и уникалната растителност. Под сериозен риск от пълно изчезване са последните три гори от Scalesia (гигантски дървовидни маргаритки, достигащи 20 метра височина), както и крайбрежните кактуси Opuntia.

Освен от жегата, растенията са застрашени и от последващите поройни дъждове. Те създават идеални условия за бързото разпространение на инвазивни чужди видове (като дивите капини), които задушават местната флора. За спасяването им екологични организации и правителството на Еквадор вече организират спешни акции по прочистване и събиране на семена в разсадници.

Галапагоските острови са обявени за световно природно наследство от ЮНЕСКО през 1978 г. Именно техните уникални обитатели вдъхновяват Чарлз Дарвин да създаде своята революционна Теория за еволюцията.