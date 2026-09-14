Любопитно

Тихата смърт на Галапагос: Как феноменът „Ел Ниньо“ убива животинския рай на Земята

Учените алармират за пагубно покачване на океанските температури, което може да изтрие над 20% от уникалните видове на архипелага

14 септември 2026, 14:05
Тихата смърт на Галапагос: Как феноменът „Ел Ниньо“ убива животинския рай на Земята
Източник: iStock

Т ихоокеанският климатичен феномен „Ел Ниньо“ се завръща с плашеща сила, а еквадорската научна общност бие тревога за оцеляването на един от най-ценните природни резервати на Земята - Галапагоските острови, съобщи EuroNews.

Архипелагът, разположен на 1000 км от бреговете на Еквадор, е дом на най-голямата концентрация на ендемични видове в света (животни и растения, които не се срещат никъде другаде). Според последните прогнози на Американската агенция за изследване на океаните и атмосферата (NOAA), температурата на водата в района ще се покачи с 2.2°C над нормата - праг, който учените определят като „изключително опасен“.

Екосистема пред колапс

Основният проблем при покачването на температурата на океана е изчезването на планктона, водораслите и малките риби, които са в основата на хранителната верига.

„Когато храната изчезне, животинските колонии спират да се размножават, разпръскват се в търсене на прехрана и умират от глад“, обяснява ученият Густаво Хименес от фондация „Чарлз Дарвин“. Според неговите изчисления, при очакваната сила на феномена, популацията на гръбначните животни на островите може да намалее с най-малко 20% само в рамките на тази година.

Заплашени от изгладнение са емблематични видове като:

  • Галапагоските пингвини (историята помни, че след опустошителния „Ел Ниньо“ през 1998 г. от 1300 пингвина оцеляват едва 400)
  • Синьокраките рибояди, албатросите и безкрилите корморани
  • Морските лави и коралните колонии

Заплаха за растенията и капана на инвазивните видове

Климатичният удар няма да подмине и уникалната растителност. Под сериозен риск от пълно изчезване са последните три гори от Scalesia (гигантски дървовидни маргаритки, достигащи 20 метра височина), както и крайбрежните кактуси Opuntia.

Освен от жегата, растенията са застрашени и от последващите поройни дъждове. Те създават идеални условия за бързото разпространение на инвазивни чужди видове (като дивите капини), които задушават местната флора. За спасяването им екологични организации и правителството на Еквадор вече организират спешни акции по прочистване и събиране на семена в разсадници.

Галапагоските острови са обявени за световно природно наследство от ЮНЕСКО през 1978 г. Именно техните уникални обитатели вдъхновяват Чарлз Дарвин да създаде своята революционна Теория за еволюцията.

Източник: EuroNews    
Ел Ниньо Галапагоски острови Климатичен феномен Застрашени видове Ендемични видове Екосистема Чарлз Дарвин Инвазивни видове Еквадор ЮНЕСКО
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Психологичният анализ за Ивайло Калушев: Сексуален насилник с влечение към подрастващи

Психологичният анализ за Ивайло Калушев: Сексуален насилник с влечение към подрастващи

Неясното бъдеще на европейската помощ за Украйна

Неясното бъдеще на европейската помощ за Украйна

Росен Йорданов за случая „Петрохан - Околчица“: Ивайло Калушев не е практикувал будизъм, а ламаизъм - ето какво представлява това учение

Росен Йорданов за случая „Петрохан - Околчица“: Ивайло Калушев не е практикувал будизъм, а ламаизъм - ето какво представлява това учение

Дакота Джонсън и Машин Гън Кели заедно в Ню Йорк: Нова двойка или просто приятели

Дакота Джонсън и Машин Гън Кели заедно в Ню Йорк: Нова двойка или просто приятели

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 3 дни
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 3 дни
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 3 дни
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Закриването на АУЕР без ясен модел създава рискове за бизнеса, общините и държавата

Любопитно Преди 52 минути

Експертни организации настояват за публичен анализ преди решение за бъдещето на агенцията

<p>Над 170 кг наркотици са задържали турските власти&nbsp;на границите с България и Гърция</p>

Над 170 кг наркотици са задържали турските власти при два отделни случая на границите с България и Гърция

България Преди 58 минути

По двата случая са предприети служебни разследвания

„Злото не спи“: Вандали нападнаха статуята на Чарли Кърк дни след откриването ѝ

„Злото не спи“: Вандали нападнаха статуята на Чарли Кърк дни след откриването ѝ

Свят Преди 1 час

Само три дни след откриването на монумента в памет на убития консервативен лидер, централата на Turning Point USA в Аризона стана обект на грозна нощна атака

Остър спор в НСТС: Работодатели и синдикати се разминаха за работата на младежи между 16 и 18 години

Остър спор в НСТС: Работодатели и синдикати се разминаха за работата на младежи между 16 и 18 години

България Преди 1 час

Не беше постигнато съгласие по предложението разрешителният режим за наемане на непълнолетни да бъде заменен с предварително уведомяване на Инспекцията по труда

Любов след 50: Предчувствието, което събра Дженифър Анистън с новия ѝ мъж

Любов след 50: Предчувствието, което събра Дженифър Анистън с новия ѝ мъж

Любопитно Преди 1 час

50-годишният хипнотерапевт и уелнес гуру Джим Къртис сподели как месеци наред двамата са били просто приятели, преди искрата между тях да пламне.

Изоставен багаж евакуира пътници от влака Бургас - София

Изоставен багаж евакуира пътници от влака Бургас - София

България Преди 2 часа

Сигналът е подаден от началника на влака

Мартин Харизанов

Мартин Харизанов слага край на политическата си кариера в ГЕРБ: „Време е за следващата страница“

България Преди 2 часа

Бившият народен представител от Враца заяви, че си тръгва с благодарност към Бойко Борисов и без намерение да влиза в друг проект. Решението му следва оставките на Живко Тодоров и Делян Добрев от ръководните органи на партията

Проверки установиха неизправности при над 140 училищни автобуса

Проверки установиха неизправности при над 140 училищни автобуса

България Преди 2 часа

Инспекциите ще продължат и след началото на учебната година

Едногодишно дете пострада при верижна катастрофа в Стара Загора

Едногодишно дете пострада при верижна катастрофа в Стара Загора

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал на 11 септември

15-годишно момче от Аляска, което оцеля 62 часа в морето, прави ужасяващо разкритие след спасяването си

15-годишно момче от Аляска, което оцеля 62 часа в морето, прави ужасяващо разкритие след спасяването си

Свят Преди 2 часа

15-годишният Дерек оцеля 62 часа върху обърната лодка в ледените води на Берингово море, след като гледал как брат му и братовчед му умират. Момчето е намерено от преминаващ кораб, вкопчено в плавателния съд без храна и вода

Мъж е с опасност за живота след жесток побой в Хасково

Мъж е с опасност за живота след жесток побой в Хасково

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал на 11 септември

Средният осигурителен доход за юни се понижава до 1007,46 евро

Осигурителният доход тръгна надолу, но базата за новите пенсии расте

Парите ни Преди 2 часа

През юни показателят пада с над 26 евро, докато 12-месечният среден доход достига 994,89 евро

.

Звезди от “Игри на волята” стават водещи на дигиталните шоу програми “След Игрите”

Любопитно Преди 2 часа

Популярните участници от “Игри на волята” Симона Ръждавичка, Мартин Кънев и Ваня Запрянова разказват за втория си шанс да стъпят на Арената и за новото амплоа, в което остават близко до любимото си екстремно риалити - “След Игрите”

<p>Ралица Асенова: &bdquo;Това е чудовищното в посмъртното пренаписване на един човешки живот&ldquo;</p>

„Това е чудовищното в посмъртното пренаписване на един човешки живот“: Ралица Асенова за разследването „Петрохан-Околчица“

България Преди 2 часа

В деня, в който Ивайло Калушев щеше да навърши 52 години, майката на една от жертвите от трагедията „Петрохан-Околчица“ отговори на готвената експертиза от 157 страници: „Нека анализират и пренаписват. Ние помним истинския човек и няма да изтриете паметта ни“

,

Опасният медицински "детокс": Какво представлява плазмаферезата?

Любопитно Преди 3 часа

Внезапната загуба на певеца Йоргос Мазонакис насочи вниманието към манипулация, която крие сериозни рискове за здравето

Линията на бедност расте: Икономисти предупреждават за натиск върху бюджета

Линията на бедност расте: Икономисти предупреждават за натиск върху бюджета

Парите ни Преди 3 часа

По-високият праг ще разшири обхвата на социалните плащания, а според експерти остава въпросът откъде ще дойдат средствата

Всичко от днес

От мрежата

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Троянския манастир? Един маршрут, който си заслужава да извървите

sinoptik.bg
1

Започва приветлив и слънчев период

sinoptik.bg

Нова двойка или близко приятелство: Лиъм Нийсън и Стела Стокър хванати за ръце на фестивала в Торонто

Edna.bg

Ая Минкова кръсти сина си, избра символично място

Edna.bg

Председателят на БОК с подкрепа за връщането на каратето в олимпийската програма

Gong.bg

Култов Моуриньо - предложи хапване срещу пропуснат брифинг: Уморих се от вас!

Gong.bg

Психологичната експертиза: Ивайло Калушев е сексуален насилник с влечение към подрастващи

Nova.bg

Случаят „Петрохан“: Убийствата под Околчица са извършени от Ивайло Калушев

Nova.bg