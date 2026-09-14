Изоставен багаж евакуира пътници от влака Бургас - София

С игнал за оставен без надзор багаж във влак по направлението Бургас - София е постъпил в 10:00 часа в дежурната част на Районното управление (РУ) - Сливен, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден от началника на влака. В 10:10 часа влакът е спрял на гара Сливен, пътниците са евакуирани, а вагонът, в който е намерен багажът, е отделен от композицията и оставен на безопасен коловоз.

Влакът е продължил по направлението си. Продължават действията по процедура от екипи на жандармерията и Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ).