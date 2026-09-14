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Звезди от “Игри на волята” стават водещи на дигиталните шоу програми “След Игрите”

Популярните участници от “Игри на волята” Симона Ръждавичка, Мартин Кънев и Ваня Запрянова разказват за втория си шанс да стъпят на Арената и за новото амплоа, в което остават близко до любимото си екстремно риалити - “След Игрите”

14 септември 2026, 11:37
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Д игиталният свят на "Игри на волята" вече има ново измерение. С началото на осмия сезон феновете ще получат още повече ексклузивно съдържание, истории и срещи с любимите си участници чрез три самостоятелни дигитални шоу програми. Новата вселена на „След Игрите“ ще обедини добре познатия „След Игрите Podcast“ и две нови дигитални продукции - „След Игрите: Домът на волята“ и „След Игрите: По правилата на Мартин“. Техни водещи са Симона Ръждавичка, Ваня Запрянова и Мартин Кънев.

В епизода в събота вечер LactoFlor - Битка на звездите Ръждавичка отпадна от предаването и мнението й е, че колкото и да се подготвяш, винаги може да има малко камъче, което да те препъне. Според нея не са успели да се синхронизират добре с Калоян, но са дали всичко от себе си на Арената. „Привързаността на зрителите и участниците към Арената на „Игри на волята“ е заради емоцията. Повечето си мислят дали не биха се справили по-добре“, разсъждава Ръждавичка.

Ваня Запрянова също вече участва на LactoFlor - Битка на звездите и победи с партньора си. Тя споделя, че не е очаквала да се затрудни толкова много на варелите, но това не е силната й страна. Стихията й са прецизните елементи и баланса, но не се определя като силов и издръжлив играч. Според нея 27-годишната Ваня не би могла да излезе от рова, но тази на 33 години успя и то заради добрия партньор, отреден й от жребия в началото.

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Източник: NOVA

Водещият на „След Игрите: По правилата на Мартин“ Мартин Кънев ще се впусне в тежка битка на Арената след 2 седмици

И тримата популярни участници вече са водещи на три, свързани с „Игри на волята“ подкаста: „След Игрите Podcast“ и две нови дигитални продукции - „След Игрите: Домът на волята“ и „След Игрите: По правилата на Мартин“.

Ръждавичка признава, че все още се притеснява от новото си амплоа, но най-важното за нея е всеки техен гост да има свободата и да успее да сподели всичко, което желае с феновете на формата.

Водещ на „След Игрите: Домът на волята“ е Ваня Запрянова, която разказва, че е истински въодушевена от предизвикателството. „Този проект ми е много на сърце, защото разкрива различни страни и аспекти на участниците. Непринудено, емоционално и разголено, но също така има и сегмент с близките на участниците, които говорят за тях. Различни гледни точки и неописуеми чувства“, споделя Ваня.

Ръждавичка е сред гостите на дигиталното шоу „След Игрите: Домът на волята“, където разкрива свои емоции и лични истории от миналото. Признава, че се е отпуснала, заради добрия събеседник. Според нея няма розов живот и всичко, което се случва е урок, който учи на нещо не само този, който го е преживял, но и зрителите.

В дигиталното шоу „След Игрите: По правилата на Мартин“ Мартин Кънев ще влиза в двубои с участниците от настоящия сезон. Освен разговор ще има и различни предизвикателства, в които те ще се състезават срещу него.

„Интересът към подкастите за мен е свързан с този към предаването. Близките на участниците се вълнуват, сякаш и те са на Арената. Но има и много хора, за които предаването е мечта и предизвикателство, което е уникално в България“, категорична е Ръждавичка.

„Игри на волята“ се гледат много и през последните 2-3 години с мен се запознаха много фенове, от които чух техните гледни точки и вълнения. Осъзнавам, че има хора, които са силно въвлечени в тях и чакат цяла година да започне предаването. Те имат нужда от повече съдържание и подкастът е добра добавка за тях“, допълва Мартин Кънев.

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Източник: NOVA

„Подкрепям напълно и добавям страхотните идеи и трудът, който стои зад тях. Без тях не биха могли да се случат нещата. Има една изключителна симбиоза и хубава колаборация между екипите на NOVA, НетИнфо, Two by Two и VIDAL MEDIA. Това е ключът“, обобщава Ваня Запрянова.

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Източник: NOVA    
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