Мъж е с опасност за живота след жесток побой в Хасково

М ъж е с опасност за живота след побой в Хасково. Инцидентът е станал на 11 септември, когато в 23:20 часа на спешния телефон е сигнализирано за бой между двама мъже в парк срещу улица „Габрово“, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

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Незабавно към мястото е изпратен патрул, който установил самоличността на биещите се - двама мъже на 26 и 39 години. По-младият удрял мъж повалил съперника си на земята и го удрял по главата. И двамата били във видимо нетрезво състояние.

Полицаите транспортирали по-възрастния мъж в болницата, където е настанен за лечение, а другият мъж е задържан.

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На следващия ден прокуратурата му е наложила задържане за срок до 72 часа по образуваното досъдебно производство, допълват от полицията.