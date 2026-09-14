„Злото не спи“: Вандали нападнаха статуята на Чарли Кърк дни след откриването ѝ

Ц ентралата на консервативната организация Turning Point USA (TPUSA) във Финикс осъмна в шок, след като вандали оскверниха новата 2,5-метрова бронзова статуя на нейния съосновател Чарли Кърк. Покушението срещу паметника идва едва три дни след официалното му откриване, организирано по повод една година от атентата, в който 31-годишният активист загуби живота си, съобщава Fox News.

Снимки от мястото показват лицето и шията на статуята, залети с ярка червена боя, а върху гърдите ѝ е изрисувано намръщено лице. Нападателите са посегнали и на табелата в основата с надпис „Исус победи смъртта, за да живеете вие“. Името на Исус и изображението на кръста са били задраскани, а отгоре е бил изписван надпис „Сатана“.

„Бог няма да бъде подиграван“

"Vandalism like this is not funny, it’s diabolical."



A statue and memorial honoring Charlie Kirk outside Turning Point USA's Phoenix headquarters are vandalized just three days after the statue was unveiled to mark one-year since his assassination.



Bright red paint is smeared… pic.twitter.com/4No6qNmfTV — Fox News (@FoxNews) September 13, 2026

Вдовицата на Кърк - Ерика, която пое управлението на организацията след смъртта му, излезе с твърд и категоричен отговор на вандалския акт: „Чарли казваше, че трябва да издигаме по две статуи за всяка една, която те срутят. Куршумът, който го уби, само засили гласа му, а тази боя ще разпространи наследството му още по-далеч. Бог няма да бъде подиграван!“

Екипът на организацията реагира светкавично и в рамките на броени часове почисти статуята до блясък, преди полицейското разследване да приключи.

„Вандализмът не е просто шега, той е дяволско дело. Злото никога не спи, но ние също не спираме“, коментираха от екипа на TPUSA, цитирайки откъс от Евангелието от Йоан: „Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил“.

BREAKING: Charlie Kirk statue VANDALIZED with BLOOD RED PAINT pic.twitter.com/hZdEFA3osB — Human Events (@HumanEvents) September 13, 2026

Трагедията, която разтърси САЩ

Чарли Кърк бе застрелян на 31-годишна възраст по време на публично събитие в университета Юта Вали на 10 септември 2025 г. Заподозреният за убийството, 23-годишният Тайлър Робинсън, в момента е в ареста и се появява пред съда с възможност за смъртна присъда.

Бронзовата статуя, дело на скулптора Куинтин Маккан, изобразява Кърк с емблематичната му тениска с надпис „Freedom“ (Свобода) и брачната му халка. Поради сигурност и след поредната атака се очаква монументът да бъде преместен във вътрешността на сградата на централата.

Полицията във Финикс води разследване по случая, като към момента няма арестувани заподозрени.