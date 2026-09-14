България

Мартин Харизанов слага край на политическата си кариера в ГЕРБ: „Време е за следващата страница“

Бившият народен представител от Враца заяви, че си тръгва с благодарност към Бойко Борисов и без намерение да влиза в друг проект. Решението му следва оставките на Живко Тодоров и Делян Добрев от ръководните органи на партията

14 септември 2026, 12:20
Мартин Харизанов слага край на политическата си кариера в ГЕРБ: „Време е за следващата страница“
Мартин Харизанов   
Източник: БТА

Б ившият депутат от 48-ото Народно събрание и икономист Мартин Харизанов, който е бил областен координатор на МГЕРБ-Враца и общински организационен секретар на ГЕРБ-Враца, обяви в социалните мрежи, че напуска редиците на партията.

Публикуваме цялата позиция без редакторска намеса: 

„Взех решение да напусна ПП ГЕРБ и структурите на партията.

Не го правя с разочарование, конфликт или желание да зачеркна годините зад гърба си. Напротив, тръгвам си с благодарност и с уважение към хората, с които извървях този път.

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Благодарен съм на ген. Бойко Борисов за доверието и подкрепата през годините. Благодарен съм на всички, с които работихме рамо до рамо, спорихме, печелихме трудни битки, творихме добрини, помагахме там, където имаше нужда от нас. Създадохме приятелства, които за мен никога не са зависели от партийна книжка.

Не съжалявам за нито един ден от този период. Напротив. Най-много се гордея с времето, когато беше трудно. Когато много хора се притесняваха открито да заявят позицията си и принадлежността си към ГЕРБ, ние във Враца не се скрихме. Точно тогава изградихме една от най-силните младежки структури и оттогава не спряхме да работим. Бяхме на терен, сред хората, зад каузи, които имат значение за областта. Това не може да бъде изтрито и няма причина да бъде отричано.

Аз никога не съм искал политиката да бъде професията ми. Влязох в нея с една ясна причина, да имам повече възможности да бъда полезен за област Враца. За мястото, в което живея, в което растат децата ми и което твърде дълго е плащало и продължава да плаща цената да бъде подценявано.

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Направих каквото можах. Понякога успявах, понякога не. Но за едно съм спокоен- никога не съм стоял отстрани и никога не съм чакал някой друг да свърши трудното вместо мен.

Искам да бъда пределно ясен и за решението си днес.

Не напускам, за да се "пребоядисам“. Не сменям убежденията си и не търся място в поредния политически проект. Който ме познава, знае, че това не е моят начин. Избирам да продължа в друга посока с нови бизнес начинания, идеи и проекти, за които искам да имам времето, свободата и енергията да развия докрай. От политиката може да се оттеглиш. От хората и от мястото, което наричаш свой дом - не.

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Затова ще продължа да бъда активен, да заставам зад смислените каузи и да помагам винаги, когато мога. Не заради длъжност, позиция или партийна принадлежност. Никога не съм имал нужда от тях, за да бъда човекът, който съм. На всички, с които бяхме заедно през тези години- благодаря. За доверието, за работата, за трудните моменти и за приятелствата, които остават. Затварям тази страница спокойно. Не се отказвам от нищо, в което съм вярвал, и не зачерквам нищо, което сме постигнали.

Време е за следващата“, завършва той.

В края на август на Изпълнителната комисия на ГЕРБ Делян Добрев и Живко Тодоров напуснаха партията. 

През март тази година Делян Добрев и Живко Тодоров бяха преизбрани като част от 15-членната Изпълнителна комисия на ГЕРБ. Тогава Живко Тодоров лично представи стратегическия отчет на партията. Само месец след конгреса и броени дни след проведените парламентарни избори Тодоров изненадващо обяви, че напуска Изпълнителната комисия.

Делян Добрев напуска парламента

Като причина той посочи слабия изборен резултат на партията и желанието си да се концентрира изцяло върху ангажиментите си като кмет на Стара Загора. От централата на ГЕРБ излязоха с официална позиция, в която определиха решението му като "личен израз на политическа отговорност".

Два месеца по-късно Делян Добрев обяви оттеглянето си от първата линия на политиката по време на събитие в Раковски. За разлика от Тодоров, който остана кмет, Добрев предприе по-радикална стъпка - подаде заявление за пълно напускане на парламента. Оставката му беше официално гласувана от Народното събрание на 24 юни 2026 г.

Източник: Фокус    
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