България

Остър спор в НСТС: Работодатели и синдикати се разминаха за работата на младежи между 16 и 18 години

Не беше постигнато съгласие по предложението разрешителният режим за наемане на непълнолетни да бъде заменен с предварително уведомяване на Инспекцията по труда

Василена Василева Василена Василева

14 септември 2026, 13:05
Остър спор в НСТС: Работодатели и синдикати се разминаха за работата на младежи между 16 и 18 години
Източник: БТА

Н ационалният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди законопроект за промени в Кодекса на труда, свързани с наемането на младежи между 16 и 18 години. Предложението е внесено от Свилен Трифонов и група народни представители от „Демократична България“.

Социалните партньори не постигнаха съгласие по законопроекта.

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  • Какво предвиждат промените

Със законопроекта се предлага разрешителният режим за приемане на работа на младежи между 16 и 18 години да бъде заменен с режим на предварително уведомяване на съответната дирекция „Инспекция по труда“.

В мотивите си вносителите посочват, че предложението не отменя специалната закрила на непълнолетните, а променя формата на предварителния административен контрол.

Запазват се изискванията за медицинска годност, ограниченията относно характера на работата, работното време и условията на труд, както и правомощията на контролните органи да извършват последващи проверки и да предприемат мерки при нарушения.

Свилен Трифонов подчерта, че целта е младежите да могат да започват работа по-бързо, без да се отслабва защитата на здравето и безопасността им и без да се засяга образованието им.

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  • Работодателите подкрепят промяната

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя законопроекта, заяви Добрин Иванов.

По думите му в условията на недостиг на работна ръка не трябва административни пречки да ограничават достъпа до пазара на труда на хора, които искат да работят, включително младежи между 16 и 18 години.

Подкрепа изрази и Българската стопанска камара (БСК). Мария Минчева посочи, че организацията от години поставя въпроса дали възрастта за започване на работа не може да бъде намалена до 15 години.

От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) също подкрепиха предложението, но изразиха резерви по някои негови аспекти.

Радка Йосифова посочи, че трябва да се обсъди дали съществуващата закрила на непълнолетните не остава само декларативна. По думите ѝ младежите между 16 и 18 години най-често се наемат в секторите на хотелиерството, ресторантьорството и търговията, особено по време на туристическия сезон.

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  • Синдикатите са против

От Българската търговско-промишлена палата (БТПП) изразиха възражения срещу предложението. Цветан Симеонов заяви, че намерението за облекчаване на административните режими е добро, но постави въпроса дали настоящият режим действително създава съществена пречка.

„Никой не каза какво пречи 7-дневният срок за този разрешителен режим“, коментира той.

Според Симеонов по-важно е България да спазва международните си ангажименти.

Конфедерацията на труда „Подкрепа“ не подкрепя законопроекта. Вицепрезидентът на организацията Иоанис Партениотис заяви, че при приемането му държавата би се отказала от функцията си на превантивен контрол и от ролята си на защитник на тази група.

По думите му предложението противоречи на няколко международни нормативни акта.

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) също е против промените. Величка Микова посочи, че младежите се ползват от специална закрила по отношение на труда и според нея действащото законодателство съответства на изискванията за тази закрила.

  • И социалното министерство не подкрепя законопроекта

Социалният министър Наталия Ефремова също заяви, че ресорното министерство не подкрепя предложението.

Тя подчерта, че младежите до 18 години се ползват със специална закрила, чиято цел е да не се допуска наемането им на работа при вредни условия, които могат да застрашат физическото, умственото или нравственото им развитие.

Според Ефремова законопроектът не е съобразен с изискванията на Директивата за закрила на младите хора на работното място, както и с две фундаментални конвенции на Международната организация на труда.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Борислава Бибиновска    
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