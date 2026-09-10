Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

К анадският премиер Марк Карни и украинският президент Володимир Зеленски подписаха декларация за 100-годишно партньорство между Канада и Украйна.

След церемонията по подписването в Калгари Карни заяви на пресконференция, че споразумението е насочено отвъд настоящата война в Украйна и поставя основите на дългосрочно сътрудничество между двете страни.

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„Току-що подписахме с президента Зеленски декларация за 100-годишно партньорство“, каза той. По думите му през следващите месеци двете страни ще „формализират дългосрочна рамка за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността, търговията и инвестициите, възстановяването, енергетиката, критичните минерали и технологиите“.

Карни подчерта и тесните връзки с Украйна. В провинция Албърта живеят над 350 000 канадци от украински произход, като около 70 000 от тях са в Калгари. Той посочи и иновативните компании и институции в града, сред които Технологичният институт на Южна Албърта.

Канадският премиер определи войната в Украйна като намираща се в „повратен момент“. Според него Украйна вече „неутрализира въздушни заплахи от разстояние над 600 километра“, докато Русия разчита на авторитарни режими, за да поддържа военната си машина.

Карни заяви, че безпилотните летателни апарати ще бъдат ключов елемент от превъоръжаването на канадската отбрана — най-мащабното за последните 70 години. Целта, по думите му, е „да изградим силна, безопасна и сигурна Канада“.

В момента канадските въоръжени сили разполагат с около 2000 дрона, но според Карни през следващите години страната ще има нужда от „милиони“. Той припомни, че по-рано тази година правителството стартира Инициативата за отбранителни дронове, чиято цел е да разшири местното производство за нуждите на канадските въоръжени сили и Канадската брегова охрана.

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Премиерът съобщи и за създаването на национален пазар за дронове, който ще свързва военните подразделения директно с близо 400 канадски доставчици. Инициативата е част от план за изграждане на производствен капацитет за милиони дронове в рамките на две години.

„Днешните договори ще увеличат десетократно броя на наличните дронове“, заяви Карни.

Канада и Украйна са финализирали и споразумение за доставка на ракети-прехващачи за противовъздушната отбрана чрез американския механизъм „Джъмпстарт“. Пакетът на стойност 350 милиона долара има за цел да подпомогне защитата на Украйна.