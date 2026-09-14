Росен Йорданов за случая „Петрохан - Околчица“: Ивайло Калушев не е практикувал будизъм, а ламаизъм - ето какво представлява това учение

Н е будизъм, а ламаизъм е практиката, през която Ивайло Калушев е маскирал и оправдавал действията си. Това заяви криминалният психолог Росен Йорданов, позовавайки се на изготвената психологична експертиза по разследването на трагедията „Петрохан-Околчица“.

Според него именно в тази специфична форма на тибетския будизъм се крият корените на сексуалната разпуснатост и злоупотребите.

„Аз съм анализирал подробно защо се е увличал по хипнотерапията, религиозен ли е или не. Будизъм - не е будизъм, ламаизъм е, да ви кажа. В ламаизма има изключително много сексуални скандали... Ламаизмът е изключително насърчаващ сексуалните злоупотреби и има изключително много световни случаи. Може да погледнете, пишете за ламаизма, за тибетския будизъм, където ще видите за каква сексуална разпуснатост говорим“, категоричен бе Йорданов.

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„Фалическа джунгла“ на местопроизшествието

В подкрепа на анализа си за ламаистичните практики и придружаващите ги култови атрибути, Йорданов разкри шокиращи подробности от местопрестъпленията и имотите, обитавани от Калушев:

„На местопроизшествието са намерени... там е фалическа джунгла, буквално. Да не говорим за това какво са си произвеждали, за дилдота... Всички къщи в тая зона, в която бяха снимани видеа с Калушев, във всички къщи имаше огромни фалоси“.

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„Христоматия за педофила“ и психологическа манипулация

Според Росен Йорданов поведенческият модел на Калушев на 100% покрива диагностичната карта за този тип девиантно поведение. В разследването фигурират и преки аудио и видеозаписи:

„Имаме и записи, от които се вижда как той в реално време разговаря с деца. Това е като христоматия за педофила. За един експерт е пределно ясно, че става дума за манипулация с конкретна цел. Той по такъв начин манипулира децата, че ги довежда до дилемата да избират между семейството и него – да се противопоставят на родителите си“.

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Използване на уязвимостта на семействата

На въпрос как Калушев е успявал да привлича и манипулира самите родители, Йорданов обясни, че това е характерна черта на подобен тип извършители - те притежават изострена чувствителност към чуждата уязвимост.

„Поради собствената си уязвимост, която са преживявали и от която са се опитвали да се бронират, те стават особено чувствителни към уязвимостта на другите. В експертизата съм описал много детайлно какви са виктимните белези на семействата“, заключи криминалният психолог.

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Какво представлява ламаизмът?

Ламаизмът е външно западно наименование, използвано в науката и публицистиката от XIX и XX век за означаване на тибетския будизъм (част от направлението Ваджраяна или „Диамантената колесница“). Терминът произлиза от тибетската дума лама (духовен учител, съответстващ на санскритското гуру). Традицията се заражда през VIII век с навлизането на будизма в Тибет и сливането му с местните анимистични вярвания и шаманизма от древната религия Бон.

Определяща за ламаизма е абсолютната и безпрекословна послушност към духовния водач (Гуру-йога), който се разглежда като лично превъплъщение на Буда, както и развитата тантрическа система. В тантрическите практики се използват специфични езотерични методи за трансформативна енергия - включително сложна символика, иконография и ритуали, насочени към преобразуване на първичните страсти и желания.

В отделни географски региони и регионални разклонения на тибетския будизъм (като например в Бутан и части от Тибет) тантрическият символизъм придобива изключително характерни външни проявления. Исторически такъв пример са традициите, свързани с т.нар. „луди светци“ (като мастър Друкпа Кунли от XV век), чието наследство включва масовото използване на фалически символи, рисунки и дървени атрибути - възприемани в местния фолклор като тотеми за прогонване на зли духове, неутрализиране на завистта и защита на дома. В контекста на тоталитарните сектуарни групи обаче тези древни езотерични традиции, изискващи сляпо подчинение пред „гуруто“, често биват изопачавани и използвани от самозвани лидери за психологическа психоманипулация, изграждане на култове и оправдаване на сексуални злоупотреби.

Трагедията „Петрохан-Околчица“

Случаят „Петрохан - Околчица“ избухна през февруари 2026 г. и бързо се превърна в една от най-тежките криминални и обществени трагедии у нас. Той започна на 2 февруари с откриването на телата на трима мъже пред бившата хижа „Петрохан“ край село Гинци, а шест дни по-късно - на 8 февруари - в кемпер в подножието на връх Околчица бяха намерени още три жертви, сред които и 15-годишно момче. Шестте жертви се оказаха част от затворена общност около неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ), оглавявана от Ивайло Калушев. Според заключителните данни от мащабното разследване на МВР и прокуратурата - включващо над 95 експертизи и разпити на десетки свидетели - става дума за три самоубийства в района на хижа „Петрохан“ и последвало двойно убийство с последващо самоубийство под Околчица, извършено лично от Калушев с револвер „Колт“. Трагедията освети дейността на затворената сбирка, функционирала като изолирана сектантска общност под прикритието на природозащитно НПО. Разследващите откриха данни за изолация на непълнолетни, психологически натиск и системни сексуални злоупотреби, а отчетените мащабни финансови потоци и дарения към организацията разкриха уязвимостта на редица семейства, попаднали под пълното влияние на лидерския култ на Калушев.