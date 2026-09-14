Свят

На фона на търговския конфликт със САЩ: Канада се сближава с ЕС

Марк Карни определя страната си като „най-европейската от неевропейските държави“, а Отава търси по-надеждни партньори извън Вашингтон

Василена Василева Василена Василева

14 септември 2026, 13:20
На фона на търговския конфликт със САЩ: Канада се сближава с ЕС
Източник: iStock Photos

О пределяна от премиера Марк Карни като „най-европейската от неевропейските държави“, Канада предприема безпрецедентно сближаване с Европейския съюз на фона на разрастващия се търговски конфликт със САЩ, пише "Франс прес".

В сряда Карни ще бъде в Страсбург, където ще присъства на речта за състоянието на Съюза на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. На следващия ден той ще се обърне лично към евродепутатите.

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По време на европейската си обиколка канадският премиер ще се срещне за първи път и с британския премиер Анди Бърнам в Ливърпул.

Посещението на Карни в Страсбург е силен политически сигнал, смята Тобиас Кремер от Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Групата стои зад приета през март резолюция, призоваваща за по-тясно сътрудничество между Брюксел и Отава.

„Канада притежава много ресурси, от които Европа изпитва критична нужда - било то енергия, редкоземни елементи или минерали“, заяви Кремер пред АФП.

  • По-тясно икономическо и военно сътрудничество

Подобно на Канада, ЕС е засегнат от политиката на Доналд Тръмп и също има интерес да диверсифицира партньорствата си и да намали зависимостта си от отделни пазари.

Сближаването между Брюксел и Отава стана особено видимо през последната година. Сред примерите е споразумението за участие на Канада в европейска програма за подкрепа на отбранителната индустрия.

Канада беше поканена и да се присъедини към песенния конкурс „Евровизия“ и в момента търси изпълнителя, който ще представлява страната.

Предстоящото посещение на Карни в Страсбург, както и насрочената за края на октомври среща на върха Канада-ЕС в Монреал, ще дадат възможност за интензивни разговори за изграждането на по-стабилно и задълбочено партньорство в областта на икономиката и сигурността, заяви канадският премиер в края на август.

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  • Възможно ли е Канада да стане член на ЕС?

По-далечната перспектива за отношенията между Канада и ЕС повдига и въпроса дали Отава би могла някога да кандидатства за членство в Съюза.

Идеята се подкрепя под различни форми от 57% от канадците според проучване, проведено през април.

Запитан по темата по време на визитата на украинския президент Володимир Зеленски в Канада, Марк Карни не даде конкретен отговор.

Член 49 от Договора за Европейския съюз предвижда, че „всяка европейска държава“, която зачита ценностите на човешкото достойнство, свободата и демокрацията, може да поиска да стане член на ЕС.

Определянето на това какво представлява „европейска“ държава обаче не е еднозначно, а евентуалната кандидатура на Канада би поставила допълнителни въпроси.

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  • „Не е реалистична перспектива“

Идеята за членство на Канада в ЕС не е „истински реалистична перспектива“, смята Игнасио Гарсия Берсеро, анализатор в изследователския център „Брьогел“.

Той припомня, че през 1987 г. на Мароко е отказано да кандидатства за членство именно с аргумента, че страната не е европейска държава.

Според него обаче изграждането на тесни отношения с ЕС не е задължително да преминава през пълноправно членство. Като пример той посочва Швейцария и Исландия.

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  • САЩ остават основният пазар

Въпреки стремежа към по-тесни отношения с Европа, Канада трудно би могла бързо да намали зависимостта си от американския пазар.

През юли износът на Канада за ЕС представлява над 5% от общия канадски износ, докато делът на САЩ е близо 70%.

Отава и Брюксел подписаха през 2016 г. Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (СЕТА), което премахва митата върху 98% от търгуваните стоки.

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Споразумението обаче среща сериозна съпротива, особено от френски животновъди. То все още не е ратифицирано от 10 от 27-те държави членки на ЕС, сред които е и Франция.

СЕТА се прилага временно от 2017 г., но все още не е влязло изцяло в сила, посочва АФП.

Редактор: Василена Василева
Източник: Марин Милков, БТА    
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