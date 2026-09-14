Проверки установиха неизправности при над 140 училищни автобуса

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И зпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е проверила до момента 1079 автобуса, с които ще се превозват деца през учебната година. При проверките са дадени 137 предписания за отстраняване на установени нередности, като са съставени и пет акта, основно за техническа неизправност на автобусите. Това каза пред журналисти изпълнителният директор на агенцията Бойко Рановски по време на демонстрационна проверка на училищен автобус в Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ в Костинброд.

Рановски посочи, че традиционно всяка година преди откриването на учебната година ИА „Автомобилна администрация“ организира проверки на всички автобуси, с които ще се превозват ученици. Проверяват се както автобусите, предоставени от Министерството на образованието, така и превозните средства, използвани от училища, които имат договори с частни превозвачи.

„Целта на тези проверки е да гарантираме едно безопасно и сигурно придвижване на децата през учебната година“, заяви Рановски. Той каза, че проверките ще продължат и след началото на учебната година, като контролът ще обхване и самия превоз на децата - спазването на маршрутите и разписанията, наличието на необходимите документи, техническата изправност на автобусите и изискванията към водачите.

При проверките са установени основно дребни нередности, свързани с оборудването на автобусите. Сред нарушенията, за които са съставени актове, са технически неизправности, незаверени пожарогасители и износени гуми.

Рановски обясни, че пожарогасителите в автобусите трябва периодично да преминават проверка и да имат валиден стикер. За един от автобусите е установено, че е с износени гуми, като е дадено предписание проблемът да бъде отстранен.

„След започването на учебната година ще направим повторни проверки, за да преценим дали тези предписания са изпълнени. Ако не са изпълнени, тогава ще вземем отношение спрямо нарушителите“, каза изпълнителният директор на „Автомобилна администрация“.

Проверката започва с водача на автобуса. Той трябва да отговаря на определени изисквания – да е навършил 25 години, да има най-малко две години стаж, да притежава необходимата квалификационна карта и свидетелство за управление на автобус.

След това се проверява самото превозно средство - документите, регистрацията, валидният технически преглед, както и техническото му състояние. Проверяват се гуми, оборудване и всички елементи, които имат отношение към безопасното превозване на пътниците.

По думите на Рановски към момента няма сигнали за драстични проблеми при превоза на деца. Автобусите трябва да спазват определените маршрути и разписания, а децата да бъдат придружавани от възрастен.

Училищните автобуси се използват за превоз на ученици от малки населени места до училищата на територията на съответната община. В Костинброд например с тях се превозват деца от съседните села до училищата в града.

Рановски посочи, че при повреда на училищен автобус общината трябва да осигури друг транспорт, така че учениците да бъдат превозени до съответното учебно заведение.

Той коментира и плановете за преструктуриране на Националното тол управление. По думите му не става въпрос за създаване на „мегаагенция“, а за трансформиране на Националното тол управление в изпълнителна агенция с редуциране на състава.

Според Рановски промяната може да бъде стъпка в правилната посока, тъй като новата структура ще събира информация от техническите средства и системите по пътищата и ще я предоставя на контролните органи в реално време. Това, по думите му, ще им позволи да реагират по-ефективно при установяване на нарушения.