Влак удари тир на жп прелез преди Враца

С блъсък между товарен камион и пътнически влак е причина за спирането на влаковете в района на Враца.
От Областната дирекция на МВР-Враца казаха пред БТА, че инцидентът е станал преди около половин час, на железопътния прелез във врачанския квартал „Кулата“. Прелезът няма бариера, а само светлинна сигнализация.
На този етап няма информация дали при удара има пострадали.
От БДЖ съобщават, че пътническият влак от Монтана, който трябва да пристигне в София в 20:22 часа, престоява между гарите Бели извор и Враца заради инцидента.
Друг влак от Мездра за Враца също е спрян, тъй като контактната мрежа е скъсана, казаха пред БТА и от гара Враца.