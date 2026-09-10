Влак удари тир на жп прелез преди Враца

С блъсък между товарен камион и пътнически влак е причина за спирането на влаковете в района на Враца.

Влак блъсна кола във Враца

От Областната дирекция на МВР-Враца казаха пред БТА, че инцидентът е станал преди около половин час, на железопътния прелез във врачанския квартал „Кулата“. Прелезът няма бариера, а само светлинна сигнализация.

На този етап няма информация дали при удара има пострадали.

От БДЖ съобщават, че пътническият влак от Монтана, който трябва да пристигне в София в 20:22 часа, престоява между гарите Бели извор и Враца заради инцидента.

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Друг влак от Мездра за Враца също е спрян, тъй като контактната мрежа е скъсана, казаха пред БТА и от гара Враца.