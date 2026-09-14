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15-годишно момче от Аляска, което оцеля 62 часа в морето, прави ужасяващо разкритие след спасяването си

15-годишният Дерек оцеля 62 часа върху обърната лодка в ледените води на Берингово море, след като гледал как брат му и братовчед му умират. Момчето е намерено от преминаващ кораб, вкопчено в плавателния съд без храна и вода

14 септември 2026, 11:54
15-годишно момче от Аляска, което оцеля 62 часа в морето, прави ужасяващо разкритие след спасяването си
Източник: iStock

15-годишно момче от Аляска, спасено от обърната лодка след три дни, направи ужасяващо разкритие, когато бе изтеглено на безопасно място от преминаващ риболовен кораб.

Дерек Паркър Агнаанга е ловял палтус (вид голяма океанска хищна риба от семейството на калканите, която живее на дъното в студените северни морета и е изключително ценна за търговски и спортен риболов - бел.ред.) заедно с братовчед си и брат си, когато малкият им шлеп се обърнал близо до остров Сейнт Лорънс и започнал да се носи из Берингово море на 4 септември.

15-годишно момче оцеля върху обърната лодка в ледените води на Аляска

Той бил единственият оцелял и е гледал как брат му и братовчед му умират.

„През тракащите си зъби той спомена, че брат му е останал под шлепа, а след това каза, че през нощта преди спасяването ни братовчед му се е изплъзнал от горната част на лодката“, казва Адам Уайт, капитан на „Northwest Explorer“, пред Alaska’s News Source.

Бреговата охрана забелязала тийнейджъра, вкопчен в обърнатия си шлеп, около 10:30 сутринта в понеделник, след като властите в Аляска ги уведомили в неделя вечерта, че групата не се е прибрала у дома, и поискали от „Northwest Explorer“ и неговия 13-членен екипаж да го приберат.

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„Видяхме необичайния обект на хоризонта. Натиснахме клаксона си няколко пъти“, казва Уайт.

Драматични кадри от спасяването показват как екипажът се приближава до обърнатата лодка, докато става ясно, че върху плавателния съд има жив човек.

„Невероятно е. Забележително е, а и е студено. Водата е 10 градуса по Целзий“, добавя Уайт, описвайки спасителната акция.

Корабът „Northwest Explorer“, в чийто екипаж имало и учени, качил Агнаанга на борда.

Той вече имал симптоми на хипотермия, когато бил изтеглен на борда на корабa, където членовете на екипажа го завили с одеяла и продължили да му говорят, докато се отправяли към Ноум, за да го съберат отново със семейството му.

Агнаанга се държал за лодката, докато брат му - 35-годишният Сидни Куловии, и братовчед му - Бартьон Рукок на 34 години, се изплъзнали и се удавили, разказва член на семейството пред Alaska’s News Source.

Тийнейджърът издържал с дни без храна и вода, след като по-големият му брат, капитанът на лодката, починал, заклещвайки се под нея, споделя майка му.

„От събота чак до вторник това хлапе беше отгоре на този шлеп. Искам да кажа, че това е наистина кораво момче“, казва Уайт.

Източник: NYP    
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