Дакота Джонсън и Машин Гън Кели заедно в Ню Йорк: Нова двойка или просто приятели

А ктрисата Дакота Джонсън изненада всички, след като бе уловена от папараци в Ню Йорк в компанията на скандалния рапър Машин Гън Кели (MGK) - броени седмици след разпадането на връзката ѝ с музиканта Role Model, съобщава E!News.

Папарашки снимки, публикувани от TMZ, уловиха звездите да слизат заедно от черен джип в Ню Йорк, което веднага разпали мълвата в шоубизнеса.

За срещата си звездата от „50 нюанса сиво“ бе заложила на небрежен изцяло черен тоалет с потник и панталон, докато 36-годишният Машин Гън Кели носеше бял потник, яке с мотиви на скелет, шапка и слънчеви очила.

Това далеч не е първият път, в който двамата прекарват време в една и съща компания. По-рано през лятото те бяха сред специалните гости на пищната сватба на Тейлър Суифт и Травис Келси в „Медисън Скуеър Гардън“.

Кой е ексцентричният спътник на Дакота?

Компанията на 36-годишния рапър нямаше как да остане незабелязана. Машин Гън Кели е добре известен с бурния си личен живот - той има 17-годишна дъщеря Кейси от бившата си партньорка Ема Кънън, както и 17-месечна дъщеря Сага от годеницата си Меган Фокс. Връзката му с Меган Фокс бе една от най-коментираните и скандални в Холивуд през последните години, изпълнена с бурни раздели, публични изповеди и драматични обрати.

Опит за бягство след поредния любовен крах

Изглежда Дакота търси подкрепа в близкото си обкръжение, за да преодолее поредния си любовен неуспех. Излизането с Машин Гън Кели идва само месец след като бе официално потвърдена раздялата ѝ с музиканта Role Model (с истинско име Тъкър Пилсбъри).

36-годишната актриса и 29-годишният Тъкър разтрогнаха връзката си през август - по-малко от година след като започнаха да излизат. Ироничното е, че само седмици преди краха той публично се хвалеше с участието на Дакота в новия си албум Chuck Timely & the Hourglass.

В интервю изпълнителят сподели как първоначално е бил против идеята да смесва личния си живот с работата, но Дакота сама влязла в звукозаписното студио и записала вокалите си за песента Love I You от първия опит.

Въпреки химията между тях, романсът им вече е в миналото, а музикантът признава, че си е научил урока: „Научих се да държа нещата само около музиката. В противен случай интернет просто си прави шоу с личния ти живот“.