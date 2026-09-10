Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

„Има индикации за опити за влияние върху избора на Висшия съдебен съвет (ВСС) от представители на съдебната власт, които заемат ръководни функции“.

Това заяви пред журналисти в Ловеч министърът на правосъдието Николай Найденов. По думите му такъв натиск не е оказван от представители на изпълнителната власт и няма да бъде оказван.

Той категорично отрече Министерството на правосъдието или други министри да са упражнявали натиск във връзка с избора на ВСС. Според него всеки сигнал за подобни действия трябва да бъде разглеждан сериозно, а институциите да предприемат мерки в рамките на своите правомощия.

„Искам да ви уверя, че от страна на Министерството на правосъдието и от останалите министри такъв натиск не е оказван и няма да бъде оказан“, заяви Найденов.

Той каза, че спекулациите с имена на министри, ходатайства, срещи или неформални влияния трябва да бъдат пресечени.

„Аз категорично ги отричам“, подчерта Найденов.

По думите му на сайта на Министерството на правосъдието има възможност всеки да подаде сигнал, който той ще разгледа лично. Министърът заяви, че кабинетът му е отворен и за магистрати, асоциации и обединения на съдии, прокурори и следователи, които се чувстват притеснени, застрашени или притиснати.

„Изпълнителната власт, в рамките на своите правомощия, ще бъде безкомпромисна“, посочи Найденов.

Найденов каза още, че ВСС, съобразно законовите срокове, следва да бъде избран до средата на ноември.

„Надявам се на разум у парламентарните сили за обединение около подходящите кандидати. Това е възможност, която е пропиляна в последните четири години. Дори не са правени опити за него поради политическа нестабилност. Надявам се с разумно мислещите политически сили да съберем 160 депутати, така че да изберем нов ВСС, който да даде старт на всички закъснели процедури, в това число и на избор на главен прокурор, на Върховен административен съд и да довърши конкурсните процедури за съдебната система, които в момента са спрени“, посочи министърът на правосъдието.

По отношение на избора на главен прокурор Найденов уточни, че той ще бъде направен от ВСС, тъй като именно Съветът е компетентният орган за това. По думите му обаче процедурата ще бъде различна от използваните досега.

„Ще дадем повече гласност, повече възможност на вас, медиите, да задавате своите въпроси, да получавате отговори, да изразявате становища, които да бъдат разглеждани публично“, обясни Найденов.

Министърът на правосъдието бе гост на тържественото отбелязване на 90 години от създаването на затвора в Ловеч.

„Доста критики имаше към България по отношение на местата за лишаване от свобода, но от това, което видях, аз съм удовлетворен от условията. Видях, че има училище, видях, че има работилници, видях, че има болница – нещо, което ме впечатли“, каза Николай Найденов.