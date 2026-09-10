България

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Найденов: Изпълнителната власт, в рамките на своите правомощия, ще бъде безкомпромисна

Николай Киров Николай Киров

10 септември 2026, 18:44
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Източник: БТА

„Има индикации за опити за влияние върху избора на Висшия съдебен съвет (ВСС) от представители на съдебната власт, които заемат ръководни функции“.

Това заяви пред журналисти в Ловеч министърът на правосъдието Николай Найденов. По думите му такъв натиск не е оказван от представители на изпълнителната власт и няма да бъде оказван.

Той категорично отрече Министерството на правосъдието или други министри да са упражнявали натиск във връзка с избора на ВСС. Според него всеки сигнал за подобни действия трябва да бъде разглеждан сериозно, а институциите да предприемат мерки в рамките на своите правомощия.

„Искам да ви уверя, че от страна на Министерството на правосъдието и от останалите министри такъв натиск не е оказван и няма да бъде оказан“, заяви Найденов.

Той каза, че спекулациите с имена на министри, ходатайства, срещи или неформални влияния трябва да бъдат пресечени.

„Аз категорично ги отричам“, подчерта Найденов.

По думите му на сайта на Министерството на правосъдието има възможност всеки да подаде сигнал, който той ще разгледа лично. Министърът заяви, че кабинетът му е отворен и за магистрати, асоциации и обединения на съдии, прокурори и следователи, които се чувстват притеснени, застрашени или притиснати.

„Изпълнителната власт, в рамките на своите правомощия, ще бъде безкомпромисна“, посочи Найденов.

Найденов каза още, че ВСС, съобразно законовите срокове, следва да бъде избран до средата на ноември.

„Надявам се на разум у парламентарните сили за обединение около подходящите кандидати. Това е възможност, която е пропиляна в последните четири години. Дори не са правени опити за него поради политическа нестабилност. Надявам се с разумно мислещите политически сили да съберем 160 депутати, така че да изберем нов ВСС, който да даде старт на всички закъснели процедури, в това число и на избор на главен прокурор, на Върховен административен съд и да довърши конкурсните процедури за съдебната система, които в момента са спрени“, посочи министърът на правосъдието.

По отношение на избора на главен прокурор Найденов уточни, че той ще бъде направен от ВСС, тъй като именно Съветът е компетентният орган за това. По думите му обаче процедурата ще бъде различна от използваните досега.

„Ще дадем повече гласност, повече възможност на вас, медиите, да задавате своите въпроси, да получавате отговори, да изразявате становища, които да бъдат разглеждани публично“, обясни Найденов. 

Министърът на правосъдието бе гост на тържественото отбелязване на 90 години от създаването на затвора в Ловеч.

„Доста критики имаше към България по отношение на местата за лишаване от свобода, но от това, което видях, аз съм удовлетворен от условията. Видях, че има училище, видях, че има работилници, видях, че има болница – нещо, което ме впечатли“, каза Николай Найденов.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Светломира Анастасова    
Висш съдебен съвет Николай Найденов съдебна власт натиск
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
ЕЦБ вдигна лихвите, какви са последствията за България, еврото падна

ЕЦБ вдигна лихвите, какви са последствията за България, еврото падна

Арестуваха двама лекари за смъртта на Йоргос Мазонакис

Арестуваха двама лекари за смъртта на Йоргос Мазонакис

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Полша предотврати гранична провокация от Русия

Полша предотврати гранична провокация от Русия

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Aston Martin показа първия си шосеен мотоциклет, изглежда плашещо

Aston Martin показа първия си шосеен мотоциклет, изглежда плашещо

carmarket.bg
Радев: Резултатите от PISA са катастрофални за България
Ексклузивно

Радев: Резултатите от PISA са катастрофални за България

Преди 1 ден
Внезапно почина гръцката звезда Йоргос Мазонакис
Ексклузивно

Внезапно почина гръцката звезда Йоргос Мазонакис

Преди 1 ден
Дрон се разминал със самолета на Зеленски над Молдова
Ексклузивно

Дрон се разминал със самолета на Зеленски над Молдова

Преди 23 часа
Разкриха какво са направили пилотите преди фаталния сблъсък на пистата в Маями
Ексклузивно

Разкриха какво са направили пилотите преди фаталния сблъсък на пистата в Маями

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Алжир къса дипломатическите отношения с ОАЕ

Алжир къса дипломатическите отношения с ОАЕ

Свят Преди 2 часа

Разривът между двете държави е поредният знак за задълбочаващото се геополитическо разделение в арабския свят

АБРО и „Нет инфо“ с позиции срещу новите предложения за промени в Закона за хазарта

АБРО и „Нет инфо“ с позиции срещу новите предложения за промени в Закона за хазарта

България Преди 2 часа

Според тях подобни промени не бива да бъдат приемани без задълбочена оценка на въздействието

f

Огромен пожар на кораб в Китай, десетки загинали

Свят Преди 4 часа

Китайският президент Си Цзинпин призова за ускоряване на издирвателните и спасителните действия

А1 ще предлага най-новото поколение iPhone, Apple Watch и AirPods

А1 ще предлага най-новото поколение iPhone, Apple Watch и AirPods

Любопитно Преди 4 часа

Принцеса Даяна

Легендарната „рокля на отмъщението“ на принцеса Даяна отива на търг

Любопитно Преди 4 часа

Легендарната „рокля на отмъщението“ на принцеса Даяна отива на аукцион в Ню Йорк за първи път от близо 30 години. Емблематичният тоалет, превърнал се в символ на елегантността и независимия дух, може да постави нов рекорд и да надхвърли $1 милион

„Правила съм абсолютно всичко!“: Коя е екстремната Юлия Атанасова, която влезе в „Игри на волята“?

„Правила съм абсолютно всичко!“: Коя е екстремната Юлия Атанасова, която влезе в „Игри на волята“?

Любопитно Преди 5 часа

22-годишната студентка в НСА Юлия Атанасова от племето „Обречени“ е тренирала плуване, волейбол и калистеника. От скокове с парашут до ендуро мотори, софиянката влиза в шоуто, за да докаже, че за нея страх и непреодолими препятствия няма

Военна дисциплина и 5500 калории на ден: Кой е Петър Петров от „Игри на волята“ 8?

Военна дисциплина и 5500 калории на ден: Кой е Петър Петров от „Игри на волята“ 8?

Любопитно Преди 5 часа

23-годишният варненец Петър Петров от племето „Обречени“ е 4-кратен републикански шампион по културизъм. Растял със спартански режим и тичане от 5 сутринта, той влиза в шоуто с предупреждение към племето, че не трябва да го оставят гладен

Предупреждения за опасна скорост са предхождали самолетната катастрофа в Маями

Предупреждения за опасна скорост са предхождали самолетната катастрофа в Маями

Свят Преди 5 часа

Черните кутии на катастрофиралия в Маями Boeing 767 разкриват серия от предупреждения за критична скорост и ниска височина. При тежкия инцидент загинаха петима души, а федералните следователи проучват дали машината е кацнала твърде късно

Ново развитие на делото за смъртта на дете в Пловдив

Ново развитие на делото за смъртта на дете в Пловдив

България Преди 5 часа

Двама анестезиолози и един стоматолог са предадени на съд

Пребиха и вързаха с тиксо човек в дома му в Крушевец

Пребиха и вързаха с тиксо човек в дома му в Крушевец

България Преди 5 часа

Нападателите отнели 2000 щатски долара, 500 евро, около 200 златни пендара

„Руси“ дървеници с червени устни: Учени нарекоха нови насекоми на Тейлър Суифт

„Руси“ дървеници с червени устни: Учени нарекоха нови насекоми на Тейлър Суифт

Любопитно Преди 5 часа

Учени наименуваха четири новооткрити вида растителни дървеници в чест на Тейлър Суифт и хитовите ѝ албуми. Насекомите от рода Swiftiephylus са светли с червено-оранжеви шарки, което според изследователите напомня на визията на певицата

Vivacom изпраща музикалното лято с големия финал на Coca-Cola The Voice Турнето 2026 в Пловдив

Vivacom изпраща музикалното лято с големия финал на Coca-Cola The Voice Турнето 2026 в Пловдив

Любопитно Преди 5 часа

Тогава е и последният шанс за голямата награда от специалната зона „Vivacom EON: Ти си звездата“: семейно приключение в Лондон, Мадрид или Рим

Финалът за BET.BG Суперкупата на България регистрира рекордно висок рейтинг за DIEMA SPORT

Финалът за BET.BG Суперкупата на България регистрира рекордно висок рейтинг за DIEMA SPORT

Любопитно Преди 5 часа

Футболна среща между Левски и ЦСКА бе по-гледана от програмата на повечето национални телевизии

Шеги с прокурор, обрат с иранския петрол и изненада от демократите - ключовите акценти от речта на Тръмп в Дъглас

Шеги с прокурор, обрат с иранския петрол и изненада от демократите - ключовите акценти от речта на Тръмп в Дъглас

Свят Преди 5 часа

Вижте най-важните акценти от първата вечер на републиканския конгрес в Далас. От атаките срещу демократите и войната с Иран до изненадващата подкрепа от сенатор от опозицията и шегите на Тръмп с кандидат за Сената

Лаура Траатс

Олимпийската шампионка Лаура Траатс очаква първото си дете

Любопитно Преди 6 часа

Златното момиче от Токио 2020 сподели радостната новина с емоционални снимки от морския бряг

Брус Уилис и Ема Хеминг Уилис

Ема Хеминг за живота с Брус Уилис и фронтотемпоралната деменция: Все още имаме своите красиви моменти

Любопитно Преди 6 часа

Съпругата на холивудската легенда Брус Уилис, Ема Хеминг, разкрива истината за живота с фронтотемпорална деменция. Тя споделя как семейството запазва радостта, защо актьорът все още я помни и как се справя с постоянната скръб в името на децата им

Всичко от днес

От мрежата

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg
1

Август 2026 - най-горещият месец в историята

sinoptik.bg
1

След жегите - дъжд, градушка и риск от наводнения

sinoptik.bg

След като децата пораснаха: Анджелина Джоли започва нов живот

Edna.bg

Новолуние в Дева: на 11 септември започва нова глава – време е да подредим живота си

Edna.bg

Реал Мадрид задържа Арда Гюлер с много дълъг договор

Gong.bg

АБРО и „Нет инфо“ с позиции срещу новите предложения за промени в Закона за хазарта

Gong.bg

Влак блъсна тир на жп прелез край Враца (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Какво се променя за хронично болните с отпадането на електронната рецептурна книжка

Nova.bg