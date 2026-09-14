Марк Карни: Канада не се стреми към членство в ЕС, а към "уникален съюз" с Европа

К анада не се стреми към членство в Европейския съюз, но иска да изгради „уникален съюз“ с блока и да задълбочи отношенията си с Европа. Това заяви канадският премиер Марк Карни, след като през последните дни се появиха информации, че Отава обмисля форма на асоциирано членство в ЕС, пише DarikNews.bg, позовавайки се на Reuters и Canadian Press.

На фона на търговския конфликт със САЩ: Канада се сближава с ЕС

Идеята идва на фона на задълбочаващия се търговски конфликт между Канада и САЩ и усилията на правителството на Карни да намали зависимостта на страната от американския пазар.

Карни подчерта, че Канада споделя с европейските държави общи ценности и интереси и вижда възможност за много по-тясно сътрудничество в търговията, отбраната, енергетиката, изкуствения интелект и добива на критични минерали.

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Canadian Prime Minister Mark Carney says Ottawa will begin talks on a 'unique alliance' with the European Union, not membership, amid strained ties with the US https://t.co/VFSxTgr9Du pic.twitter.com/IMWX3KuN8w — Reuters (@Reuters) September 14, 2026

По-тесни икономически и отбранителни връзки

Канада вече предприе конкретни стъпки към по-тясно интегриране с европейските партньори.

През 2025 г. Канада и ЕС създадоха ново стратегическо партньорство, обхващащо търговията, технологиите, енергетиката и сигурността. Двете страни подписаха и партньорство в областта на сигурността и отбраната.

През февруари 2026 г. Канада стана първата държава извън Европа, която се присъедини към инициативата на ЕС Security Action for Europe (SAFE), насочена към укрепване на европейската отбранителна индустрия и увеличаване на инвестициите в отбраната.

Това дава възможност на канадски компании и производители от отбранителния сектор да участват в европейски проекти и обществени поръчки при определени условия.

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Според информации на Wall Street Journal, цитирани от Reuters, канадското правителство проучва възможността за нов вид отношения с ЕС, които да доближат страната до единния европейски пазар, без тя да става пълноправен член на блока.

Сред обсъжданите области са по-свободното движение на стоки и услуги, сътрудничеството в областта на изкуствения интелект, отбраната, енергетиката и критичните минерали.

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Разглеждат се и идеи за по-тясно сътрудничество при цифровата инфраструктура, центровете за данни, подводните комуникационни кабели и научните изследвания. Обсъждат се и възможности за улесняване на пътуванията между Канада и Европа.

Карни отхвърли идеята, че страната се стреми към формално членство в ЕС.

„Това не е въпрос на присъединяване към ЕС“, заяви той, като определи целта като изграждане на „уникален съюз“ между Канада и Европа.

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Сближаването с Европа е част от по-широката стратегия на правителството на Карни за диверсифициране на международните партньорства на Канада.

Европейският съюз вече е вторият най-голям търговски партньор на Канада след САЩ. През 2025 г. търговията със стоки и услуги между Канада и ЕС е била на стойност около 178 млрд. канадски долара. Европейските инвестиции в Канада също са значителни.

Карни ще посети Страсбург и Ливърпул между 15 и 17 септември. В Европейския парламент той ще говори за задълбочаването на отношенията между Канада и ЕС. Предстои и среща на върха Канада–ЕС в Канада на 29 и 30 октомври.

Засега идеята за нов специален статут между Канада и ЕС е в процес на обсъждане и няма договорено споразумение. Съществуват и препятствия - включително необходимостта от ратифициране на действащото търговско споразумение между Канада и ЕС от всички държави членки.

Въпреки това посоката е ясна: Отава се стреми към значително по-тясно икономическо, технологично и военно сътрудничество с Европа, без да се превръща в държава членка на ЕС.