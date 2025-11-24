Любопитно

Археолози откриха неолитен обект във водите край хърватския остров Пашман

Смята се, че неолитната общност е построила голямо селище в този изолиран район

24 ноември 2025, 22:58
Археолози откриха неолитен обект във водите край хърватския остров Пашман
Източник: Пресцентър Министерство на отбраната

А рхеолози откриха неолитен обект на дълбочина пет метра, датиращ от петото хилядолетие пр.Хр., край бреговете на хърватския остров Пашман, между Невиджани и островчето Школич, предаде хърватската агенция ХИНА, позовавайки се на съобщение на Университета на Задар.

Проучването е осъществено като част от проекта на Хърватската научна фондация „Потопени неолитни обекти в подводните райони на хърватската част на Адриатическо море“, ръководен от Мате Парица от катедрата по археология в Университета на Задар.

Под водата археолозите са открили впечатляваща изкуствена структура с дължина над 300 метра, разположена на дълбочина около пет метра.

Радиовъглеродните анализи показват, че тя датира от около 4700 г. пр.Хр., период, когато нивото на Адриатическо море е било с приблизително пет метра по-ниско от днешното.

Смята се, че неолитната общност е построила голямо селище в този изолиран район, използвайки огромни количества камък, въпреки че причините за изграждането на селище, отделено от брега, остават неизвестни, добавя Катедрата по археология към Университета на Задар.

  • Още неолитни структури, открити на източното крайбрежие на Адриатическо море

Изследователите посочват, че през последните години се увеличават откритите по източното адриатическо крайбрежие подобни монументални неолитни структури. Смята се, че те са построени от общности, ориентирани към морето, вероятно със силен акцент върху морската търговия.

В проучването освен екипа на Университета на Задар са участвали специалисти от Международния център за подводна археология в Задар и служител на обществената културна институция „Агенция Хан Врана“.

Източник: БТА    
Неолитно селище Подводна археология Остров Пашман Хърватия Адриатическо море Университет на Задар Пето хилядолетие Потопени обекти Изкуствена структура Морска търговия
Последвайте ни

По темата

България с позитивни икономически перспективи, МВФ предупреждава за дълг

България с позитивни икономически перспективи, МВФ предупреждава за дълг

Мелания посрещна коледното дърво на Белия дом след скандала от първия мандат на Тръмп

Мелания посрещна коледното дърво на Белия дом след скандала от първия мандат на Тръмп

МВнР остро осъди поредния антибългарски акт в РСМ

МВнР остро осъди поредния антибългарски акт в РСМ

Търг за коне в ОАЕ отчете продажби за 1,76 млн. долара

Търг за коне в ОАЕ отчете продажби за 1,76 млн. долара

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Как сами да измерим температурата на кучето си

Как сами да измерим температурата на кучето си

dogsandcats.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 1 ден
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 1 ден
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 1 ден
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 1 ден

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спрях? – Да, да — да си поговорим малко. Нали и на вас ви е скучно?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъж се вряза в пешеходци в Токио, уби човек

Мъж се вряза в пешеходци в Токио, уби човек

Свят Преди 2 часа

Шофьорът, на 37 г., е арестуван, след като първоначално успял да избяга

Руски дронове поразиха Одеса, взривове отекват в града

Руски дронове поразиха Одеса, взривове отекват в града

Свят Преди 2 часа

Има прекъсвания в движението на градския електротранспорт по някои маршрути

Граждани спряха мъж, шофирал крадена кола под въздействието на алкохол

Граждани спряха мъж, шофирал крадена кола под въздействието на алкохол

България Преди 3 часа

Той бил арестуван и отведен в Районното управление

Разградско семейство обвинено в трафик на жени остава зад решетките

Разградско семейство обвинено в трафик на жени остава зад решетките

България Преди 4 часа

Двамата обвиняеми бяха част от организирана група, чиито членове през август 2023 г. бяха осъдени от Окръжния съд в Разград

<p>Болсонаро остава зад решетките след решение на върховния съд</p>

Жаир Болсонаро остава зад решетките след решение на върховния съд

Свят Преди 4 часа

Бившият бразилски президент очаква окончателните решения по обжалванията на присъдата му от 27 години затвор по обвинения в заговор за преврат

Кремъл: Путин и Ердоган обсъдиха мирния план за Украйна

Кремъл: Путин и Ердоган обсъдиха мирния план за Украйна

Свят Преди 4 часа

Турция поддържа топли отношения с Киев и Москва чрез предоставянето на военна помощ за Украйна и отказа си да се присъедини към западните санкции срещу Русия

Проливни дъждове потопиха Тайланд

Проливни дъждове потопиха Тайланд

Свят Преди 5 часа

Жертвите на водната стихия в Малайзия са най-малко 8

Полша задържа трети заподозрян за саботаж на жп линия

Полша задържа трети заподозрян за саботаж на жп линия

Свят Преди 5 часа

Полша съобщи, че двамата мъже – на име Олександър К. и Евгений И. – са избягали в Беларус и иска да бъдат екстрадирани

Нито едно споразумение, отнасящо се до Украйна, не бива да подкопава сигурността на Полша и Европа

Нито едно споразумение, отнасящо се до Украйна, не бива да подкопава сигурността на Полша и Европа

Свят Преди 5 часа

САЩ и Украйна продължават преговорите си в Женева

САЩ обявиха венецуелския Картел на слънцата за терористична организация

САЩ обявиха венецуелския Картел на слънцата за терористична организация

Свят Преди 6 часа

Обозначението на картела като ЧTO идва в момент, когато Тръмп засилва натиска върху Мадуро

<p>Адвокат: Най-адекватната мярка за неотклонение за Коцев би била подписка</p>

Адвокат Николай Владимиров: Най-адекватната мярка за неотклонение за Благомир Коцев би била подписка

България Преди 6 часа

"Не считам, че би имало вариант да бъде постановена осъдителна присъда срещу него"

Желязков с ключово изявление: Сигурността на Украйна е неразделна част от сигурността на Европа

Желязков с ключово изявление: Сигурността на Украйна е неразделна част от сигурността на Европа

България Преди 6 часа

В този контекст премиерът подчерта необходимостта от поддържане на импулса за постигане на мир чрез тясна координация между САЩ, ЕС и Украйна

Рая Назарян: Украйна трябва да участва във всички решения за сигурността си

Рая Назарян: Украйна трябва да участва във всички решения за сигурността си

Свят Преди 6 часа

Назарян каза, че ангажиментът на администрацията на Тръмп за прекратяване на пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна е от решаващо значение

Зеленски и Коща предвиждат единна позиция на ЕС за Украйна

Зеленски и Коща предвиждат единна позиция на ЕС за Украйна

Свят Преди 6 часа

Коща по-рано заяви, че е поканил лидерите на всички 27 държави членки на ЕС на специална среща по въпросите на Украйна в Луанда

<p>Сватбата между милиардери, която взриви интернет</p>

Световни звезди и милиардерски блясък: Сватбата, която взриви интернет

Любопитно Преди 6 часа

Най-горещата сватба на сезона вече е факт и интернет е изпълнен с вълнение

"Мръсна българска уста": Журналистът Владимир Перев стана жертва на нападение в Скопие

"Мръсна българска уста": Журналистът Владимир Перев стана жертва на нападение в Скопие

Свят Преди 6 часа

Перев определи случилото се като пореден акт на омраза към българите в РСМ

Всичко от днес

От мрежата

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Как да пътувате с котка: 14 съвета и трикове, които да приложите

dogsandcats.bg
1

Седмицата започва със слънце и мъгли

sinoptik.bg
1

Астронавт засне полярното сияние

sinoptik.bg

Лоренци избира персонажи в Народния театър сред 41 актьори (СНИМКИ)

Edna.bg

Блатечки показа нестандартната елха с динозаври! (СНИМКА)

Edna.bg

Шок за Манчестър Юнайтед! Евертън откри резултата с 10 човека на "Олд Трафорд"

Gong.bg

Не е истина! Това е един от най-скандалните червени картони в историята (видео)

Gong.bg

28-те точки от американския план са намалени до 19

Nova.bg

Младите лекари на пореден протест в София с искане за цялостна реформа (СНИМКИ)

Nova.bg