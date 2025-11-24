Любопитно

Мелания посрещна коледното дърво на Белия дом след скандала от първия мандат на Тръмп

Първата дама прие коледното дърво, преди да разкрие общата тема на тазгодишната празнична украса

24 ноември 2025, 21:23

Източник: БТА

М елания Тръмп излезе от президентската резиденция в понеделник, 24 ноември, за да посрещне коледното дърво на Белия дом за тази година, което бележи началото на сезона на празниците, за който тя е изразявала недоволство в миналото, пише People.

Първата дама, на 55 години, прие коледното дърво от Korson's Tree Farms в Мичиган, след нейния спорен подход към празнуването на Коледа по време на първия мандат на съпруга ѝ Доналд Тръмп като президент.

Korson's Tree Farms спечели титлата "Голям производител" за 2025 г. от Националната асоциация на коледните дървета през юли, първата ферма от Мичиган, която получава това отличие от 1985 г., според прессъобщение. В продължение на почти 60 години победителят в годишния конкурс осигурява официалното коледно дърво на Белия дом, което беше избрано през септември от Дейл Хейни, надзорник на терените на Белия дом.

Пристигането на коледното дърво означава, че скоро Мелания ще разкрие темата на празничната украса за 2025 г.

След като избра традиционен стил на декорация през първата си година като първа дама през 2017 г., Мелания се спря на много по-смел избор през 2018 г.: 40 кръгли, коледни дървета в червен цвят в стила, който тя нарече "Американски съкровища".

Изборът на декор бързо предизвика спекулации онлайн. Някои сравняваха нюанса и формата на дърветата с червените роби, изобразени в телевизионната адаптация на "Служанката" на Маргарет Атууд, докато други ги свързваха с морето от кръв в "Сиянието".

В изявление по това време Белият дом обясни, че червеното е препратка към "ленти или ивици, намиращи се в президентския печат" и е "символ на кураж и храброст".

"Мисля, че изглеждат фантастично. Надявам се всички да дойдат да ги видят. На живо изглеждат още по-красиво. Всички сте добре дошли в Белия дом, дома на народа", каза Мелания за коледната украса от 2018 г., добавяйки, че всеки има "различен вкус".

През 2020 г. CNN публикува изтекло аудио от празничния сезон на 2018 г., в което се чува как Мелания се оплаква от отговорността за украсяването.

"Работя много усилено за коледните празници, а знаете ли, на кого му пука за коледната украсата?" каза Мелания в записа. "Но трябва да го направя, нали?"

По-рано тази година Мелания сподели поглед върху тазгодишната празнична украса в кратко видео, публикувано в X на 8 октомври. В клипа се вижда как тя подрежда златиста коледна украса с гирлянди и орнаменти.

Няколко седмици по-късно Мелания представи и Хелоуинската украса на Белия дом, първата ѝ отговорност за сезона. Първата дама се спря на прост, ненатрапчив стил, като украси стълбите и пътеките отвън с тикви и есенни листа.









Източник: People    

