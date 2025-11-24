Свят

Тръмп е имал "много добър разговор" със Си Цзинпин

Китайският президент каза, че двете страни трябва да запазят "импулса в отношенията си"

24 ноември 2025, 20:58
Тръмп е имал "много добър разговор" със Си Цзинпин
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е имал днес "много добър разговор" с китайския си колега Си Цзинпин, предаде Ройтерс.

Пекин първи съобщи за разговора. Китайският президент каза, цитиран от държавната новинарска агенция Синхуа, че двете страни трябва да запазят "импулса в отношенията си" след неговата среща с американския му колега миналия месец в Южна Корея, и подчерта, че "присъединяването на Тайван към Китай е важна част от международния следвоенен ред".

Тръмп, на свой ред, обяви, че е обсъдил със Си войната в Украйна, трафика на фентанил и сключването на споразумение за фермерите. 

Си Цзинпин разговаря по телефона с Тръмп, какво обсъдиха

"Сключихме добра и много важна сделка за нашите Велики фермери – и тя само ще се подобрява. Отношенията ни с Китай са изключително силни!", написа президентът на САЩ в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Тръмп заяви още, цитиран от Асошиейтед прес, че е приел покана на Си да посети Китай през април и че китайският му колега ще бъде на държавна визита в Съединените щати по-късно догодина.

Източник: БТА, Николай Станоев    
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 1 ден
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 1 ден
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 1 ден
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 1 ден

