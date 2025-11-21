След 3 седмици зад решетките: Никола Саркози издава "Дневникът на един затворник"

Прекарал ли е Тръмп Деня на благодарността през 2017 г. с Джефри Епстийн?

Н икола Саркози обяви, че на 10 декември ще излезе книгата „Дневникът на един затворник“, издадена от Fayard, собственост на Винсент Болоре, предаде АФП.

🇫🇷 FLASH | Nicolas Sarkozy publiera le 10 décembre son livre "Le journal d’un prisonnier", dans lequel il reviendra en détail sur sa période de détention. (RTL) pic.twitter.com/n9iI9yvxcE — AlertesInfos (@AlertesInfos) November 21, 2025

„В затвора няма какво да се види и няма какво да се прави. Забравям тишината, която не съществува в затвора „Ла Санте“, където има много неща за чуване. За съжаление, шумът там е постоянен. Подобно на пустинята, вътрешният живот се укрепва в затвора“, пише бившият президент, който прекара три седмици в парижкия затвор „Ла Санте“, преди да бъде освободен.

През септември 2025 година Никола Саркози беше осъден на пет години затвор по така наречената „Либийска афера“ за участие в криминален заговор, свързан с набиране на средства за президентската му кампания през 2007 г. от режима на Муамар Кадафи. Тогава съдът в Париж постанови, че въпреки подадената жалба, бившият президент трябва да влезе в затвора, позовавайки се на „изключителната тежест“ на присъдата.

На 21 октомври 2025 година Никола Саркози влезе в парижкия затвор „Ла Санте“. Веднага след това адвокатът му Кристоф Инграйн подаде молба за освобождаването му. Министерството на вътрешните работи, чрез министър Лоран Нунез, потвърди, че двама охранители са осигурявали защитата на Саркози в затвора, настанени в съседна килия, като мярка, запазена предвид публичния му статут.

На 22 октомври 2025 година началникът на затвора „Ла Санте“ уведоми парижката прокуратура за смъртни заплахи към Саркози, отправени от друг затворник, което доведе до незабавно разследване и задържането на трима души.

След три седмици престой в „Ла Санте“, Апелативен съд в Париж одобри искането за освобождаване на Саркози. Той беше пуснат от затвора и му беше разрешено да изтърпи остатъка от присъдата си под домашен арест и съдебен надзор, с възможно условие за носене на електронна гривна и редовни явявания пред властите.