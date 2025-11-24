Свят

Проливни дъждове потопиха Тайланд

Жертвите на водната стихия в Малайзия са най-малко 8

24 ноември 2025, 17:58
Проливни дъждове потопиха Тайланд
Източник: БТА

Н ай-малко осем души загинаха в Тайланд при наводнения, причинени от продължаващите от дни проливни дъждове, а в съседна Малайзия хиляди бяха принудени да напуснат жилищата си и да потърсят подслон в евакуационни центрове, предаде Ройтерс. 

Наводненията засегнаха 10 провинции в южната част на Тайланд и осем щата в Малайзия, като на места водата достига до кръста. Тези региони се простират на стотици километри и миналата година също бяха засегнати от наводнения, причинени от мусонни дъждове. Тогава жертвите на природното бедствие бяха най-малко 12. 

В град Хатяй – икономическия център на Южен Тайланд, в петък бе измерено рекордно за последните 300 г. количество дъжд за денонощие. 

Осемте смъртни случая в Тайланд са причинени основно от токови удари и други инциденти, свързани с наводненията, соъщбават властите. 

Държавната служба за борба бедствията заяви, че е изпратила стотици спасителни лодки и превозни средства с висока проходимост. Засегнатите от наводненията домакинства към този момент са най-малко 700 000. Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул разпореди да бъдат разположени още помпи и да се осигури пълна, адекватна и навременна помощ на пострадалите. 

В съседна Малайзия над 15 000 души са настанени във временни подслони в 90 евакуационни центъра. Засега не се съобщава за загинали. 

Вицепремиерът Ахмад Захид Хамиди каза, че екипи на гражданска защита са в готовност да се включат в спасителните операции. Подготвени са и машини и други спасителна техника. "Моля се и се надявам, че този инцидент няма да причини големи щети и че всички засегнати ще запазят сила и търпение", написа Хамиди в социалната мрежа "Екс". 

Нивото на водата в централната част на Виетнам започна да спада след седмица на наводнения и свлачища, при които загинаха най-малко 91 души, а около 1,1 млн. домакинства и предприятия останаха без ток, съобщи днес правителството в Ханой. 

По първоначални оценки материалните щети възлизат на близо 500 млн. долара. Наводненията във Виетнам засегнаха над 200 000 жилища, 200 000 хектара земеделски култури и близо 1160 хектара рибни ферми. 

Източник: БТА, Николай Велев    
Наводнения Тайланд Малайзия Виетнам Проливни дъждове Загинали Евакуация Природни бедствия Югоизточна Азия Материални щети
