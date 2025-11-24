Проливни дъждове потопиха Тайланд

Н ай-малко осем души загинаха в Тайланд при наводнения, причинени от продължаващите от дни проливни дъждове, а в съседна Малайзия хиляди бяха принудени да напуснат жилищата си и да потърсят подслон в евакуационни центрове, предаде Ройтерс.

Наводненията засегнаха 10 провинции в южната част на Тайланд и осем щата в Малайзия, като на места водата достига до кръста. Тези региони се простират на стотици километри и миналата година също бяха засегнати от наводнения, причинени от мусонни дъждове. Тогава жертвите на природното бедствие бяха най-малко 12.

В град Хатяй – икономическия център на Южен Тайланд, в петък бе измерено рекордно за последните 300 г. количество дъжд за денонощие.

Severe flooding is affecting south Thailand following extreme rain, up to 449mm fell in 24hrs



Further extreme rain and severe flooding is expected over the next few days for south Thailand and north Malaysia



Climate change is increasing the intensity & frequency of heavy rain pic.twitter.com/SzYzMytJUL — BBC Weather (@bbcweather) November 24, 2025

Осемте смъртни случая в Тайланд са причинени основно от токови удари и други инциденти, свързани с наводненията, соъщбават властите.

Държавната служба за борба бедствията заяви, че е изпратила стотици спасителни лодки и превозни средства с висока проходимост. Засегнатите от наводненията домакинства към този момент са най-малко 700 000. Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул разпореди да бъдат разположени още помпи и да се осигури пълна, адекватна и навременна помощ на пострадалите.

В съседна Малайзия над 15 000 души са настанени във временни подслони в 90 евакуационни центъра. Засега не се съобщава за загинали.

Nearly two million people have been affected by flash floods in southern Thailand, as a record amount of rainfall averaging up to 500 millimetres in some provinces caused forest runoffs, river overflows and severe flooding.



🔗 https://t.co/VmrZCIYvxm pic.twitter.com/XXItazGVeH — Sky News (@SkyNews) November 24, 2025

Вицепремиерът Ахмад Захид Хамиди каза, че екипи на гражданска защита са в готовност да се включат в спасителните операции. Подготвени са и машини и други спасителна техника. "Моля се и се надявам, че този инцидент няма да причини големи щети и че всички засегнати ще запазят сила и търпение", написа Хамиди в социалната мрежа "Екс".

Нивото на водата в централната част на Виетнам започна да спада след седмица на наводнения и свлачища, при които загинаха най-малко 91 души, а около 1,1 млн. домакинства и предприятия останаха без ток, съобщи днес правителството в Ханой.

По първоначални оценки материалните щети възлизат на близо 500 млн. долара. Наводненията във Виетнам засегнаха над 200 000 жилища, 200 000 хектара земеделски култури и близо 1160 хектара рибни ферми.