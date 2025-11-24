ООН: AI може да се превърне в "съвременен Франкенщайн"

П равата на човека ще станат най-вероятно първата жертва на внедряването на генеративния изкуствен интелект (ИИ) от технологичните гиганти, заяви днес върховният комисар на ООН по правата на човека и предупреди за „чудовищния“ потенциал на подобни системи, предаде Франс прес.

„Генеративният ИИ има огромен потенциал, но използването му за чисто политически или икономически цели може да манипулира, изкривява и отклонява вниманието“, каза на среща в Женева Фолкер Тюрк. Той подчерта, че „без адекватни предпазни механизми и регулации, системите за ИИ могат да се превърнат в съвременен чудовищен Франкенщайн“.

„Настоящият икономически модел на платформите на социалните мрежи вече подхранва поляризацията, екстремизма и (социалното) изключване. Много страни се борят да попречат на този феномен“, каза Тюрк на форум за бизнеса и правата на човека.

И докато генеративният ИИ е много „обещаващ“, правата на човека може „да са първата жертва“, добави той.

Използването на тази технология „за чисто политически или икономически цели представлява заплаха за няколко човешки права, включително правото на личен живот, на политическо участие, свободата на словото и правото на труд“, отбеляза Тюрк.

Върховният комисар на ООН предупреди, че тези заплахи „могат да се изразят във вреди, които да подкопаят доверието в нововъзникващите технологии и да доведат до непредвидими последици“.

„Отговорност на правителствата е с общи усилия да предотвратят подобен сценарий“, каза той.

Наред с това Тюрк изтъкна и друга заплаха, която по думите му се изразява в растяща концентрация на корпоративна власт и „съсредоточаването на огромно лично и корпоративно богатство в ръцете на шепа участници“.

В речта си върховният комисар на ООН по правата на човека изрази съжаление за „слабите резултати“ на КОП30 (COP30) в Бразилия, предупреждавайки, че „фаталното бездействие“ на световните лидери може някой ден да се окаже равносилно на „престъпление срещу човечеството“.

Тридесетата конференция на ООН за изменението на климата приключи в събота в Белем с приемането на минималистично споразумение, което не споменава изрично изкопаемите горива.

„Секторът на изкопаемите горива създава колосални печалби, докато унищожава някои от най-бедните общности и държави в света“, каза той. „Задължително е отговорните за тази несправедливост и за всички други вреди, свързани с измененията на климата, да понесат отговорност“, добави Тюрк.