Желязков с ключово изявление: Сигурността на Украйна е неразделна част от сигурността на Европа

С игурността на Украйна е неразделна част от сигурността на Европа. Като член на Европейския съюз и НАТО, България е готова да участва активно в намирането на решения за мир и стабилност. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на днешното неформално заседание на държавните и правителствените ръководители на ЕС, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

В този контекст премиерът подчерта необходимостта от поддържане на импулса за постигане на мир чрез тясна координация между САЩ, ЕС и Украйна. Той приветства последователните усилия на Съединените щати за прекратяване на огъня и установяване на справедлив и траен мир, като отбеляза, че без активното участие на ЕС и Украйна постигането на тази цел е невъзможно.

Според Желязков подходът към преговорите и техните резултати ще имат дълбоки и дългосрочни последствия както за европейската, така и за глобалната сигурност. Украинският народ трябва сам да определи бъдещето си, подчерта министър-председателят.

„Трябва да продължим съвместната работа с нашите партньори от САЩ и Украйна, за да гарантираме, че всяко бъдещо мирно споразумение ще бъде спазвано“, категоричен бе Росен Желязков. Той добави, че Украйна се нуждае от надеждни гаранции за дългосрочната си сигурност. По време на заседанието премиерът акцентира и върху значението на европейската интеграция на страната.

Вчера американски и украински представители се срещнаха в Женева, за да обсъдят мирното предложение, предложено от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. След преговорите между делегациите, Украйна и САЩ съобщиха в публикувано съвместно изявление за „актуализирана и усъвършенствана“ рамка за мир.