Полша задържа трети заподозрян за саботаж на жп линия

Полша съобщи, че двамата мъже – на име Олександър К. и Евгений И. – са избягали в Беларус и иска да бъдат екстрадирани

24 ноември 2025, 17:45
Полша задържа трети заподозрян за саботаж на жп линия
Източник: БТА

П олските власти арестуваха трети украински гражданин, заподозрян в сътрудничество с Русия при саботажа на железопътна линия, съобщи прокуратурата днес, предаде Ройтерс.

Полша, основен съюзник на Киев в борбата срещу руската агресия, преди това повдигна задочно обвинения на двама украинци за взрива в участъка Варшава – Люблин от линията, свързваща Варшава с украинската граница.

Полша съобщи, че двамата мъже – на име Олександър К. и Евгений И. – са избягали в Беларус и иска да бъдат екстрадирани.

„Доказателствата сочат, че през септември тази година Володимир Б. е закарал Евгений И. до района на планираните саботажни действия, което му е позволило да разузнае периметъра и да избере мястото, където да бъдат поставени експлозивите“, заявиха властите по отношение на третия заподозрян. „Разследването продължава. Работи се усилено за установяване на всички останали лица, които по някакъв начин са участвали в поръчителството, планирането, организирането и изпълнението на саботажа.“

Полша обяви, че в отговор на двата случая ще затвори последното руско консулство на своя територия и още разположи 10 000 военнослужещи за охрана на инфраструктурата си.

Масови арести на руски шпиони и саботьори в Полша

Москва отрече отговорност за саботажа и определи обвиненията срещу себе си като „русофобия“. Като ответна мярка тя обяви, че ще ограничи дипломатическото и консулското присъствие на Полша в Русия.

Франс прес припомня, че между 15 и 17 ноември към релсите в участъка Варшава – Люблин беше прикрепена скоба, вероятно с цел да предизвика дерайлиране, а при друг случай върху железния път беше активирано взривно устройство, докато преминаваше товарен влак.

От началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. в Полша и други европейски страни се наблюдава вълна от палежи, саботажи и кибератаки.

Полша Русия Украйна саботаж железопътни линии арести руска агресия Беларус дипломация шпионаж
Всичко от днес

