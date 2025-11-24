България

Адвокат Николай Владимиров: Най-адекватната мярка за неотклонение за Благомир Коцев би била подписка

"Не считам, че би имало вариант да бъде постановена осъдителна присъда срещу него"

24 ноември 2025, 17:04
Адвокат Николай Владимиров: Най-адекватната мярка за неотклонение за Благомир Коцев би била подписка
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

Н ай-адекватната мярка за неотклонение за кмета на Варна Благомир Коцев би била най-леката – подписка, каза пред медиите в крайморския град адвокат Николай Владимиров. Той пристигна заради преместването на Коцев от ареста в София във Варна.

На 27 ноември предстои дело за промяна мярката за неотклонение на кмета, припомни адвокатът. Той уточни, че ако съдът определи най-леката мярка – подписка, Коцев вече няма да има ограничения и може да се върне в общината. Владимиров посочи, че е позитивно настроен за това дело, както и по отношение окончателното приключване на производството срещу кмета. „Не считам, че би имало вариант да бъде постановена осъдителна присъда срещу него“, каза защитникът. 

Пети опит за промяна на мярката за неотклонение на кмета на Варна

За предстоящото решение на Общинската избирателна комисия за отстраняване на Коцев от поста му Владимиров посочи, че това е отделно производство, което не би трябвало да се отрази на наказателното и по което той лично няма отношение. Решението на ОИК също може да бъде обжалвано -  пред Административния съд във Варна, каза още юристът. 

Кметът на Варна бе задържан на 8 юли 2025 г. На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд. На съд заедно с Коцев бяха предадени още четирима обвиняеми, за общо 12 престъпления. На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжния съд във Варна, а не от Софийския градски съд.

Източник: БТА, Данаил Войков    
Благомир Коцев Кмет на Варна Мярка за неотклонение Съдебен процес Корупция Подписка Задържане под стража Обвинителен акт Варна Адвокат
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

