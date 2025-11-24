"Болезнени отстъпки": Новият американски план за мир в Украйна предизвика критики в Европа

С АЩ са разработили 28-точков мирен план, целящ да сложи край на войната в Украйна, съобщават няколко източника.

Документът, според медии, е съставен в координация с руски представители и включва редица болезнени за Киев отстъпки.

След публикуването на плана, на 23 ноември 2025 г., САЩ са провели интензивни дипломатически разговори с Украйна и Европейски съюз в Женева, за да омекотят реакциите.

Основни точки на плана и реакциите:

Според медийни източници, Украйна трябва да се откаже от части от контролираните от нея територии в Донбас и да намали размера на армията си, включително отказ от определени видове въоръжение. Предвиждат се „надеждни“ гаранции за сигурност от страна на САЩ. Част от средствата за реконструкция на Украйна от предложенията са $100 милиарда от замразени руски активи. Предлагат се икономическа реинтеграция на Русия, в някои направления, включително постепенно вдигане на санкции и възстановяване на икономически връзки. В рамките на плана е записано, че Украйна не трябва да се присъединява към НАТО и да конституционализира този отказ.

Bloomberg: Европа и Украйна договарят 12 точки за мир

Как реагираха световните лидери:

Мирният план за Украйна не трябва да подкопава сигурността на Европа, заяви полският премиер

Нито едно споразумение, отнасящо се до Украйна, не бива да подкопава сигурността на Полша и Европа. Обратното, то трябва да ги укрепва, предаде Ройтерс, като цитира изявление на полския премиер Доналд Туск пред медиите в кулоарите на срещата на ЕС и Африканския съюз в анголската столица Луанда.

САЩ и Украйна продължават преговорите си в Женева, за да намерят взаимноприемлив мирен план, след като Вашингтон и Киев приеха да променят американското предложение.

Украйна и европейските ѝ съюзници го сметнаха за изпълняващо всички желания на Кремъл, припомня Ройтерс.

Източник: БТА

Коща: ЕС ще продължи да предоставя на Зеленски необходимата му подкрепа

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща обеща днес, че ЕС ще продължи да подкрепя Украйна и приветства "новия устрем" в мирните преговори за прекратяване на войната, започнала с нашествието на Русия, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"ЕС е решен да продължи да осигурява на президента (на Украйна Володимир) Зеленски цялата необходима му подкрепа - дипломатическа, военна, икономическа", подчерта той пред медиите в Луанда, след като оглави среща на лидерите на Евросъюза в кулоарите на среща на високо равнище с Африканския съюз.

"Това се отнася особено до финансовата подкрепа за Украйна" добави Коща, като напомни, че европейските лидери приеха миналия месец да покрият финансовите нужди на Киев за следните две години. Европейската комисия е предлагала да се използват замразените в Европа руски активи, за да се финансира "репарационен заем" за Украйна, но засега лидерите не са приели това предложение. Белгия, в която се намира най-голямата част от активите, настоява всякакво подобно действие да бъде правно издържано и рисковете да се поделят между страните от ЕС.

Коща добави, че "остава да бъдат решени някои проблеми" в преговорите, но "посоката е позитивна".

Източник: БТА

Мерц: Европа трябва да одобри всеки мирен план за Украйна

Европейците трябва да одобрят всички аспекти на евентуално бъдещо мирно споразумение за Украйна, засягащи тяхната сигурност, предупреди германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Франс прес.

"За нас е важно никой план за мир в Украйна да не бъде изготвен без нашето съгласие по въпросите, засягащи европейските интереси и суверенитет", заяви германският лидер в кулоарите на срещата между ЕС и Африканския съюз в анголската столица Луанда.

Канцлерът добави, че не очаква тази седмица да се стигне до пробив в преговорите за мирния план в Украйна. "Русия трябва да присъства на масата (за преговори). Ако това се случи, всички усилия биха били оправдани, а в противен случай ще трябва да удвоим усилията. Това е трудоемък процес, не очаквам пробив тази седмица", подчерта Мерц.

Междувременно говорител на германското правителство оцени преговорите в Женева като позитивни. "Разглеждаме като много позитивно това, че най-накрая има напредък и приветстваме факта, че нещата се движат напред", каза говорителят, цитиран от Ройтерс, на редовна пресконференция в Берлин.

Източник: БТА

Как реагира кремъл?

Кремъл: Европейското контрапредложение за мир в Украйна не е приемливо за Русия

Европейското контрапредложение на предложения от САЩ 28-точков план за мир в Украйна не е конструктивно и просто не е приемливо за Москва, заяви днес външнополитическият съветник в Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

"Европейският план е, на пръв поглед, напълно неконструктивен и за нас не работи", подчерта Ушаков пред медиите.

Публикацията на американския проект за споразумение миналата седмица задълбочи опасенията в Украйна и сред европейските сили, че ключовите искания на Русия по отношение на НАТО, територията и хронологията на всякакво мирно споразумение са били приети от Вашингтон, отбелязва Ройтерс. Европейският план променя значително ключовите точки.

В петък руският президент Владимир Путин заяви, че американските предложения за мир в Украйна може да послужат за основа за разрешаване на конфликта, но ако Киев отхвърли този план, руските сили ще продължат настъплението си.

"Не всички, но много разпоредби на този план (на САЩ) изглеждат доста приемливи за нас", заяви Ушаков. Някои от тях ще изискват по-задълбочени дискусии, добави той.

Източник: БТА

Нидерландският премиер Дик Схоф констатира, че крайният срок Украйна да приеме мирното споразумение в четвъртък е отменен

Съединените щати, Украйна и другите заинтересовани страни ще отделят повече време за преговорите по новия американски мирен план. Първоначалният краен срок, който беше определен за четвъртък, е отменен, констатира служебният премиер на Нидерландия Дик Схоф, предаде националната новинарска агенция АНП.

Схоф и другите европейски лидери бяха информирани днес за преговорите в Женева.

Миналата седмица САЩ оказаха силен натиск върху Украйна да приеме бързо мирния план, който изискваше страната да направи редица значителни отстъпки. Вашингтон искаше да се стигне до споразумение преди Деня на благодарността, който е в четвъртък. Главният преговарящ от страна на САЩ, държавният секретар Марко Рубио, представи този краен срок като условен още вчера вечерта.

Съединените щати все още не са посочили нова дата, но европейските лидери са констатирали, „че предстоящият четвъртък вече не е окончателен краен срок“, заяви Схоф по телефона от Луанда, където участва в срещата на върха на ЕС-Ангола, и определи това отлагане като важно.

Източник: БТА

Стармър: Необходима е още много работа, за да бъде постигнат "справедлив и траен мир" в Украйна

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър заяви днес, че има още много работа за вършене, за да бъде постигнат "справедлив и траен мир" в Украйна, но подчерта, че има постигнат напредък, предаде Ройтерс.

Подкрепящите Украйна група страни, известна като "коалицията на желаещите", ще обсъди този прогрес на онлайн среща утре, съобщи той.

"Всички са абсолютно фокусирани върху това, което трябва да постигнем, а именно - справедлив и траен мир", заяви пред журналисти британският премиер. Той подчерта, че въпросите, засягащи Украйна, трябва да се решават от самата нея. "Така че да, има напредък, но и остава още много работа за вършене", обобщи Стармър.

Източник: Getty Images

Как реагира Киев?

Володимир Зеленски: Мирните преговори трябва да донесат траен мир

Всяка стъпка от водения от САЩ мирен процес за Украйна трябва да бъде внимателно обмислена, за да се гарантира траен мир и сигурност, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.

"Украйна работи по-възможно най-конструктивният начин", подчерта Зеленски в изявление, публикувано в "Телеграм".

По-рано той направи видеообръщение към участниците в Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм. Зеленски каза, че е от жизненоважно значение да се подкрепят принципите, зад които застава Европа: "границите не могат да бъдат променяни чрез сила; военните престъпници не бива да се измъкват от правосъдието; агресорът трябва да си плати изцяло за войната, която е започнал". Поради това решенията за замразените руски активи са от съществено значение, добави украинският лидер.

Зеленски направи тези изявления, след като американски, европейски и украински представители вчера се срещнаха в Женева, за да обсъдят новото предложение на САЩ за прекратяване на конфликта.

Първоначалният план от 28 точки, който предвиждаше Киев да отстъпи на Русия обширни територии и да ограничи числеността на армията си, бе разкритикуван от европейските съюзници на Украйна.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обаче каза, че в Женева е постигнат "значителен" напредък. След консултациите преговарящи от САЩ и Украйна изготвиха преработена рамка за мир.

Източник: БТА

Припомняме, че външните министри на няколко европейски страни се срещнаха днес с украинския си колега Андрий Сибига, за да координират бъдещите си стъпки, добавя Ройтерс, като се позовава на служител на германското Външно министерство. Целта на първите дипломати на Великобритания, Германия, Италия, Полша, Финландия и Франция остава продължаването на преговорите за постигането на справедлив и траен мир.​