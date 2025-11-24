Свят

"Болезнени отстъпки": Новият американски план за мир в Украйна предизвика критики в Европа

Документът, според медии, е съставен в координация с руски представители и включва редица болезнени за Киев отстъпки

24 ноември 2025, 18:18
"Болезнени отстъпки": Новият американски план за мир в Украйна предизвика критики в Европа
Източник: IStock

С АЩ са разработили 28-точков мирен план, целящ да сложи край на войната в Украйна, съобщават няколко източника. 

Документът, според медии, е съставен в координация с руски представители и включва редица болезнени за Киев отстъпки. 

След публикуването на плана, на 23 ноември 2025 г., САЩ са провели интензивни дипломатически разговори с Украйна и Европейски съюз в Женева, за да омекотят реакциите. 

  • Основни точки на плана и реакциите:
  1. Според медийни източници, Украйна трябва да се откаже от части от контролираните от нея територии в Донбас и да намали размера на армията си, включително отказ от определени видове въоръжение. 
  2. Предвиждат се „надеждни“ гаранции за сигурност от страна на САЩ. 
  3. Част от средствата за реконструкция на Украйна от предложенията са $100 милиарда от замразени руски активи. 
  4. Предлагат се икономическа реинтеграция на Русия, в някои направления, включително постепенно вдигане на санкции и възстановяване на икономически връзки. 
  5. В рамките на плана е записано, че Украйна не трябва да се присъединява към НАТО и да конституционализира този отказ. 

Bloomberg: Европа и Украйна договарят 12 точки за мир

  • Как реагираха световните лидери:

  1. Мирният план за Украйна не трябва да подкопава сигурността на Европа, заяви полският премиер

Нито едно споразумение, отнасящо се до Украйна, не бива да подкопава сигурността на Полша и Европа. Обратното, то трябва да ги укрепва, предаде Ройтерс, като цитира изявление на полския премиер Доналд Туск пред медиите в кулоарите на срещата на ЕС и Африканския съюз в анголската столица Луанда.

САЩ и Украйна продължават преговорите си в Женева, за да намерят взаимноприемлив мирен план, след като Вашингтон и Киев приеха да променят американското предложение.

Украйна и европейските ѝ съюзници го сметнаха за изпълняващо всички желания на Кремъл, припомня Ройтерс.

Източник: БТА

  1. Коща: ЕС ще продължи да предоставя на Зеленски необходимата му подкрепа

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща обеща днес, че ЕС ще продължи да подкрепя Украйна и приветства "новия устрем" в мирните преговори за прекратяване на войната, започнала с нашествието на Русия, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"ЕС е решен да продължи да осигурява на президента (на Украйна Володимир) Зеленски цялата необходима му подкрепа - дипломатическа, военна, икономическа", подчерта той пред медиите в Луанда, след като оглави среща на лидерите на Евросъюза в кулоарите на среща на високо равнище с Африканския съюз.

"Това се отнася особено до финансовата подкрепа за Украйна" добави Коща, като напомни, че европейските лидери приеха миналия месец  да покрият финансовите нужди на Киев за следните две години. Европейската комисия е предлагала да се използват замразените в Европа руски активи, за да се финансира "репарационен заем" за Украйна, но засега лидерите не са приели това предложение. Белгия, в която се намира най-голямата част от активите, настоява всякакво подобно действие да бъде правно издържано и рисковете да се поделят между страните от ЕС.

Коща добави, че "остава да бъдат решени някои проблеми" в преговорите, но "посоката е позитивна".

Източник: БТА
  1. Мерц: Европа трябва да одобри всеки мирен план за Украйна

Европейците трябва да одобрят всички аспекти на евентуално бъдещо мирно споразумение за Украйна, засягащи тяхната сигурност, предупреди германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Франс прес.

"За нас е важно никой план за мир в Украйна да не бъде изготвен без нашето съгласие по въпросите, засягащи европейските интереси и суверенитет", заяви германският лидер в кулоарите на срещата между ЕС и Африканския съюз в анголската столица Луанда.

Канцлерът добави, че не очаква тази седмица да се стигне до пробив в преговорите за мирния план в Украйна. "Русия трябва да присъства на масата (за преговори). Ако това се случи, всички усилия биха били оправдани, а в противен случай ще трябва да удвоим усилията. Това е трудоемък процес, не очаквам пробив тази седмица", подчерта Мерц.

Междувременно говорител на германското правителство оцени преговорите в Женева като позитивни. "Разглеждаме като много позитивно това, че най-накрая има напредък и приветстваме факта, че нещата се движат напред", каза говорителят, цитиран от Ройтерс, на редовна пресконференция в Берлин.

Източник: БТА
  • Как реагира кремъл?
  1. Кремъл: Европейското контрапредложение за мир в Украйна не е приемливо за Русия

Европейското контрапредложение на предложения от САЩ 28-точков план за мир в Украйна не е конструктивно и просто не е приемливо за Москва, заяви днес външнополитическият съветник в Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

"Европейският план е, на пръв поглед, напълно неконструктивен и за нас не работи", подчерта Ушаков пред медиите.

Публикацията на американския проект за споразумение миналата седмица задълбочи опасенията в Украйна и сред европейските сили, че ключовите искания на Русия по отношение на НАТО, територията и хронологията на всякакво мирно споразумение са били приети от Вашингтон, отбелязва Ройтерс. Европейският план променя значително ключовите точки.

В петък руският президент Владимир Путин заяви, че американските предложения за мир в Украйна може да послужат за основа за разрешаване на конфликта, но ако Киев отхвърли този план, руските сили ще продължат настъплението си.

"Не всички, но много разпоредби на този план (на САЩ) изглеждат доста приемливи за нас", заяви Ушаков. Някои от тях ще изискват по-задълбочени дискусии, добави той.

Източник: БТА
  1. Нидерландският премиер Дик Схоф констатира, че крайният срок Украйна да приеме мирното споразумение в четвъртък е отменен

Съединените щати, Украйна и другите заинтересовани страни ще отделят повече време за преговорите по новия американски мирен план. Първоначалният краен срок, който беше определен за четвъртък, е отменен, констатира служебният премиер на Нидерландия Дик Схоф, предаде националната новинарска агенция АНП.

Схоф и другите европейски лидери бяха информирани днес за преговорите в Женева.

Миналата седмица САЩ оказаха силен натиск върху Украйна да приеме бързо мирния план, който изискваше страната да направи редица значителни отстъпки. Вашингтон искаше да се стигне до споразумение преди Деня на благодарността, който е в четвъртък. Главният преговарящ от страна на САЩ, държавният секретар Марко Рубио, представи този краен срок като условен още вчера вечерта.

Съединените щати все още не са посочили нова дата, но европейските лидери са констатирали, „че предстоящият четвъртък вече не е окончателен краен срок“, заяви Схоф по телефона от Луанда, където участва в срещата на върха на ЕС-Ангола, и определи това отлагане като важно.

Източник: БТА
  1. Стармър: Необходима е още много работа, за да бъде постигнат "справедлив и траен мир" в Украйна

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър заяви днес, че има още много работа за вършене, за да бъде постигнат "справедлив и траен мир" в Украйна, но подчерта, че има постигнат напредък, предаде Ройтерс. 

Подкрепящите Украйна група страни, известна като "коалицията на желаещите", ще обсъди този прогрес на онлайн среща утре, съобщи той. 

"Всички са абсолютно фокусирани върху това, което трябва да постигнем, а именно - справедлив и траен мир", заяви пред журналисти британският премиер. Той подчерта, че въпросите, засягащи Украйна, трябва да се решават от самата нея. "Така че да, има напредък, но и остава още много работа за вършене", обобщи Стармър. 

Източник: Getty Images
  • Как реагира Киев?
  1. Володимир Зеленски: Мирните преговори трябва да донесат траен мир

Всяка стъпка от водения от САЩ мирен процес за Украйна трябва да бъде внимателно обмислена, за да се гарантира траен мир и сигурност, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.

"Украйна работи по-възможно най-конструктивният начин", подчерта Зеленски в изявление, публикувано в "Телеграм". 

По-рано той направи видеообръщение към участниците в Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм. Зеленски каза, че е от жизненоважно значение да се подкрепят принципите, зад които застава Европа: "границите не могат да бъдат променяни чрез сила; военните престъпници не бива да се измъкват от правосъдието; агресорът трябва да си плати изцяло за войната, която е започнал". Поради това решенията за замразените руски активи са от съществено значение, добави украинският лидер. 

Зеленски направи тези изявления, след като американски, европейски и украински представители вчера се срещнаха в Женева, за да обсъдят новото предложение на САЩ за прекратяване на конфликта. 

Първоначалният план от 28 точки, който предвиждаше Киев да отстъпи на Русия обширни територии и да ограничи числеността на армията си, бе разкритикуван от европейските съюзници на Украйна. 

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обаче каза, че в Женева е постигнат "значителен" напредък. След консултациите преговарящи от САЩ и Украйна изготвиха преработена рамка за мир.

,
Източник: БТА

Припомняме, че външните министри на няколко европейски страни се срещнаха днес с украинския си колега Андрий Сибига, за да координират бъдещите си стъпки, добавя Ройтерс, като се позовава на служител на германското Външно министерство. Целта на първите дипломати на Великобритания, Германия, Италия, Полша, Финландия и Франция остава продължаването на преговорите за постигането на справедлив и траен мир. 

Източник: БТА    
Мирен план за Украйна Войната в Украйна САЩ Русия Украйна Дипломатически преговори Европейски съюз Териториални отстъпки Замразени руски активи НАТО
Последвайте ни

По темата

МВнР остро осъди поредния антибългарски акт в РСМ

МВнР остро осъди поредния антибългарски акт в РСМ

"Болезнени отстъпки": Новият американски план за мир в Украйна предизвика критики в Европа

Граждани спряха мъж, шофирал крадена кола под въздействието на алкохол

Граждани спряха мъж, шофирал крадена кола под въздействието на алкохол

Кремъл: Путин и Ердоган обсъдиха мирния план за Украйна

Кремъл: Путин и Ердоган обсъдиха мирния план за Украйна

Намаляват сделките с имоти след еврото

Намаляват сделките с имоти след еврото

pariteni.bg
От бастион на G-Class, Magna става производител на китайски е-коли

От бастион на G-Class, Magna става производител на китайски е-коли

carmarket.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 1 ден
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 1 ден
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 1 ден
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 1 ден

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спрях? – Да, да — да си поговорим малко. Нали и на вас ви е скучно?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разградско семейство обвинено в трафик на жени остава зад решетките

Разградско семейство обвинено в трафик на жени остава зад решетките

България Преди 40 минути

Двамата обвиняеми бяха част от организирана група, чиито членове през август 2023 г. бяха осъдени от Окръжния съд в Разград

<p>Болсонаро остава зад решетките след решение на върховния съд</p>

Жаир Болсонаро остава зад решетките след решение на върховния съд

Свят Преди 52 минути

Бившият бразилски президент очаква окончателните решения по обжалванията на присъдата му от 27 години затвор по обвинения в заговор за преврат

Нито едно споразумение, отнасящо се до Украйна, не бива да подкопава сигурността на Полша и Европа

Нито едно споразумение, отнасящо се до Украйна, не бива да подкопава сигурността на Полша и Европа

Свят Преди 2 часа

САЩ и Украйна продължават преговорите си в Женева

САЩ обявиха венецуелския Картел на слънцата за терористична организация

САЩ обявиха венецуелския Картел на слънцата за терористична организация

Свят Преди 2 часа

Обозначението на картела като ЧTO идва в момент, когато Тръмп засилва натиска върху Мадуро

<p>Адвокат: Най-адекватната мярка за неотклонение за Коцев би била подписка</p>

Адвокат Николай Владимиров: Най-адекватната мярка за неотклонение за Благомир Коцев би била подписка

България Преди 2 часа

"Не считам, че би имало вариант да бъде постановена осъдителна присъда срещу него"

Желязков с ключово изявление: Сигурността на Украйна е неразделна част от сигурността на Европа

Желязков с ключово изявление: Сигурността на Украйна е неразделна част от сигурността на Европа

България Преди 2 часа

В този контекст премиерът подчерта необходимостта от поддържане на импулса за постигане на мир чрез тясна координация между САЩ, ЕС и Украйна

Рая Назарян: Украйна трябва да участва във всички решения за сигурността си

Рая Назарян: Украйна трябва да участва във всички решения за сигурността си

Свят Преди 3 часа

Назарян каза, че ангажиментът на администрацията на Тръмп за прекратяване на пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна е от решаващо значение

Зеленски и Коща предвиждат единна позиция на ЕС за Украйна

Зеленски и Коща предвиждат единна позиция на ЕС за Украйна

Свят Преди 3 часа

Коща по-рано заяви, че е поканил лидерите на всички 27 държави членки на ЕС на специална среща по въпросите на Украйна в Луанда

<p>Сватбата между милиардери, която взриви интернет</p>

Световни звезди и милиардерски блясък: Сватбата, която взриви интернет

Любопитно Преди 3 часа

Най-горещата сватба на сезона вече е факт и интернет е изпълнен с вълнение

"Мръсна българска уста": Журналистът Владимир Перев стана жертва на нападение в Скопие

"Мръсна българска уста": Журналистът Владимир Перев стана жертва на нападение в Скопие

Свят Преди 3 часа

Перев определи случилото се като пореден акт на омраза към българите в РСМ

Сърбия е разработила сценарии за снабдяването на пазара с горива

Сърбия е разработила сценарии за снабдяването на пазара с горива

Свят Преди 3 часа

Вучич се срещна с екипа, отговорен за енергийната стабилност и сигурност на страната

<p>Може ли планът на Тръмп за мир в Украйна да проработи според Ердоган?</p>

Ердоган: Планът на Тръмп за мир в Украйна може да проработи

Свят Преди 3 часа

Ердоган подчерта, че международната общност трябва да покаже по-силна решителност за предотвратяването на по-нататъшна ескалация в конфликтните зони

Руската ПВО свали 30 дрона над Москва, затвориха две летища

Руската ПВО свали 30 дрона над Москва, затвориха две летища

Свят Преди 3 часа

Заплахата за кратко принуди московското летище Домодедово да въведе временни ограничения

<p>&quot;След Путин ще дойде друг Путин&quot;</p>

Игор Грецки: След Путин ще дойде друг Путин

Свят Преди 3 часа

Путин укрепва властта си с хора, които са жадни за пари и са готови да защитават режима, казва политологът

Кървавата драма в Поповица: Разследването установи - дядото е прострелял внука си четири пъти

Кървавата драма в Поповица: Разследването установи - дядото е прострелял внука си четири пъти

България Преди 3 часа

Към момента е установено категорично, че става въпрос за двойно убийство с последващо самоубийство, извършени с незаконна ловна пушка

<p>Австрия готви нова стратегия за границите</p>

Австрия вдига 3,7-километрова ограда на границата със Словения

Свят Преди 4 часа

Карнер обоснова тази стъпка с „масивното намаляване“ на нерегламентираната миграция към Австрия

Всичко от днес

От мрежата

Как да разпознаем Турската ангорска котка

dogsandcats.bg

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg
1

Седмицата започва със слънце и мъгли

sinoptik.bg
1

Астронавт засне полярното сияние

sinoptik.bg

Защо връзките между по-зрели жени и по-млади мъже работят толкова добре

Edna.bg

Участничка в "Пееш или лъжеш" с дебютна песен

Edna.bg

Стилиян Петров със силни думи за Боби Михайлов

Gong.bg

Стана ясно какво е състоянието на Борислав Михайлов

Gong.bg

Младите лекари на пореден протест в София с искане за цялостна реформа (СНИМКИ)

Nova.bg

Вдигат командировъчните заради приемането на еврото

Nova.bg