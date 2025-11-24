Със скандирания "оставка и промяна": Приключи протестът на медиците в София

СДВР обвини учителя с фалшив тест за наркотици в "бягство" и "арогантно поведение"

П риключи протестът на медиците в София, движението на Орлов мост е възстановено.

Голям протест на млади лекари блокира "Орлов мост"

По-рано днес студенти по медицина и лекари специализанти протестираха пред Министерството на здравеопазването в столицата с искане за достойни възнаграждения и условия на труд. Протестът бе организиран от Инициативен комитет "Бъдеще в България" под надслов "Няма да ни излъжете".

Протестиращите блокираха движението на Орлов мост. С викове "Оставка и промяна", "Елате с нас, правим го за вас" и "Бъдеще в България" те преминаха в шествие от сградата на Министерството на здравеопазването до Орлов мост.