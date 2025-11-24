Свят

САЩ обявиха венецуелския Картел на слънцата за терористична организация

Обозначението на картела като ЧTO идва в момент, когато Тръмп засилва натиска върху Мадуро

24 ноември 2025, 17:06
САЩ обявиха венецуелския Картел на слънцата за терористична организация

Д ържавният департамент на Съединените щати определи Картела на слънцата, организация, която не е много известна в публичното пространство, но която Вашингтон свързва с висши фигури във венецуелската армия и правителство, като чуждестранна терористична организация, на фона на ескалиращата кампания на Белия дом за натиск срещу правителството на Николас Мадуро, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че според администрацията на президента Доналд Тръмп има достатъчно фактически основания, за да се определи, че Картелът на слънцата отговаря на критериите, посочени в Закона за имиграцията и гражданството, за обозначаване като чуждестранна терористична организация.

Съгласно този закон, една група трябва да е чуждестранна, да провежда терористична дейност и да заплашва сигурността на американските граждани или националната сигурност на Съединените щати, включително нейната отбрана, международни отношения или икономически интереси.

Ходът на американското правителство е вследствие на решението на Министерството на финансите от юли да класифицира Картела на слънцата като Специално обозначена международна терористична организация, обозначение, което правителството на Мадуро определи като „изобретение на САЩ“.

Рубио заяви, че Картелът на слънцата, наред с други организации, обозначени като чуждестранна терористична организация, като мексиканския картел Синалоа, е отговорен за терористични действия в Северна и Южна Америка и за трафика на наркотици в Съединените щати и Европа.

САЩ докараха самолетоносач на прага на Венецуела

Въпреки че американските власти твърдят, че Картелът на слънцата, който според тях е кръстен на отличителните знаци, носени от венецуелските генерали, е съставен предимно от венецуелски военни от 90-те години на миналия век, констатациите на разследващите органи на Агенцията за борба с наркотиците не са формализирани до март 2020 г., по време на първия мандат на Тръмп.

Тогава Министерството на правосъдието на САЩ официално призна съществуването на групата, която според него се ръководи от венецуелския президент Николас Мадуро и министъра на вътрешните работи, правосъдието и мира Диосдадо Кабельо.

Обозначението на картела като ЧTO идва в момент, когато Тръмп засилва натиска върху Мадуро чрез разполагане на американски военни в южната част на Карибско море. Белият дом заяви, че мисията е насочена към борба с трафика на наркотици, кампания, за която Вашингтон твърди, че е довела до масовото унищожаване на около 20 „нарколодки“ и смъртта на 83-ма от пътниците им. 

Източник: БТА, Александър Евстатиев    

