Н ито едно споразумение, отнасящо се до Украйна, не бива да подкопава сигурността на Полша и Европа. Обратното, то трябва да ги укрепва, предаде Ройтерс, като цитира изявление на полския премиер Доналд Туск пред медиите в кулоарите на срещата на ЕС и Африканския съюз в анголската столица Луанда.

САЩ и Украйна продължават преговорите си в Женева, за да намерят взаимноприемлив мирен план, след като Вашингтон и Киев приеха да променят американското предложение.

Доналд Туск: Европа има нужда от план за Украйна

Украйна и европейските ѝ съюзници го сметнаха за изпълняващо всички желания на Кремъл, припомня Ройтерс.

Пътят към нови гаранции за сигурност в Европа и Украйна през последните години включва няколко важни институционални инициативи:

През юли 2023 г. лидерите на страните от Г-7 приеха обща декларация за подкрепа на Украйна, в която заявяват дългосрочен ангажимент за сигурност. Според текста на декларацията, Г-7 възнамерява да започне преговори с Украйна за билатерални дългосрочни споразумения в рамките на мултилатералната рамка.

Тези гаранции включват:

предоставяне на модерно военно оборудване (във въздуха, на сушата и на море), обучение на украинските сили, обмен на разузнавателни данни и подкрепа в киберсигурността.

В същото време Украйна поема ангажимент за реформи, включително в съдебната система и управлението на въоръжените сили, за да осигури устойчивост и отчетност.

В средата на 2024 г. Украйна и Полша завършиха преговорите за двустранно споразумение за сигурност.



На 8 юли 2024 г. президентът Володимир Зеленски и полският премиер Доналд Туск подписаха Безопасностно споразумение, което предвижда сътрудничество в множество области: право да се прехващат ракети и дронове, съвместно обучение, логистика, отбрана, киберсигурност, и дори партньорства в отбранителната индустрия.

Споразумението има валидност 10 години и е в духа на Г-7 декларацията - то е формализирано като част от ангажиментите, поети в рамките на многонационалната рамка.