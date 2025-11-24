Мощна атака на Русия срещу Харков - жертви и десетки ранени

Скандал минути преди финала на "Мис Вселена": "Мис Палестина" с таен брак и дете от сина на осъден терорист

Ч етирима души са убити, а 17 са ранени при руски атаки с дронове във втория по големина град в Украйна Харков, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на местните власти.

„Има масирана атака срещу Харков“

написа снощи в Телеграм кметът на града Игор Терехов. Той съобщи, че четирима души са загинали, а 17 са ранени. Според ръководителя на областната военна администрация Олег Синегубов сред ранените има две деца на възраст 11 и 12 години.

Ройтерс посочва, че

на шест места в града са регистрирани 15 удара.

Град Харков, който се намира на 30 км от границата с Русия, устоя на руските опити за превземане и оттогава е честа мишена за руски удари от въздуха.

Същевременно ръководителят на областната администрация на Днепропетровск съобщи, че двама души са загинали при руски удар в град Марханец.