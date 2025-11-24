Свят

Рая Назарян: Украйна трябва да участва във всички решения за сигурността си

Назарян каза, че ангажиментът на администрацията на Тръмп за прекратяване на пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна е от решаващо значение

24 ноември 2025, 16:43
Рая Назарян: Украйна трябва да участва във всички решения за сигурността си
Източник: БТА

Б ългария приветства всички усилия, насочени към осигуряване на трайно мирно решение за Украйна. Това заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян пред председателя на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук, съобщава пресцентърът на парламента. Двамата разговаряха по време на Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм.

Рая Назарян отбеляза, че активният ангажимент на администрацията на президента Тръмп за прекратяване на пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна е от решаващо значение в това отношение.

По думите ѝ тази незаконна агресия трябва да завърши с всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на международното право. "Никакви решения относно суверенитета на Украйна не трябва да се вземат без Украйна. Никакви решения относно европейската сигурност не трябва да се вземат без ЕС“, заяви председателят на парламента.

Председателят на украинския парламент поздрави Рая Назарян

Назарян смята, че мирното споразумение трябва да бъде придружено от стабилни и надеждни гаранции за сигурността на Украйна, които допринасят за възпиране на бъдеща руска заплаха, като същевременно се вземат предвид интересите както на Украйна, така и на Европа, тъй като те са най-пряко засегнати от войната.

България подкрепя европейската интеграция на Украйна въз основа на водещия принцип на собствените заслуги като най-ефективна гаранция за стабилността, сигурността и просперитета на целия регион, заяви още Рая Назарян. Тя изрази готовността на нашата страна да сподели опит в трудния процес на транспониране и прилагане на приложимите достижения на правото на ЕС и да гарантираме успешното провеждане на реформите в ключови области като върховенството на закона, борбата с корупцията, административната и институционалната реформа и правата на националните малцинства.

Желязков: Ще продължим да подкрепяме Украйна с всички инструменти

Председателят на парламента посочи, че 19-ият пакет от санкции на ЕС срещу Русия демонстрира способността на ЕС за значително интензифициране на усилията за натиск върху Москва. Нашето послание е ясно – агресията има цена и тя ще продължи да нараства, докато Русия не прекрати военните действия в Украйна, допълни Назарян.

Председателят на парламента на Украйна Руслан Стефанчук благодари за последователната подкрепа на България и българския народ. Той подчерта, че в бъдеще съвместните усилия могат да се разширят и да обхванат дългосрочното възстановяване и реконструкция на Украйна, включително развитие на инфраструктурата и икономическо възстановяване.

Преди това по време на самата Четвърта парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим Рая Назарян изтъкна, че Европейският път на Украйна е избор, който отговаря на интересите както на украинския народ, така и на Европейския съюз. По думите ѝ България остава ангажирана да работи в рамките на Европейския съюз и НАТО с партньорите от САЩ, за да гарантираме заедно с Украйна, че всяко бъдещо споразумение ще бъде устойчиво, ще се спазва добросъвестно и Украйна ще получи гаранции за своята сигурност.

Източник: БТА, Нелли Желева    
България и Украйна Мирно решение за Украйна Рая Назарян Руслан Стефанчук Международна платформа за Крим Руска агресия Европейска интеграция на Украйна Санкции срещу Русия Гаранции за сигурност Възстановяване на Украйна
Последвайте ни

По темата

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт

"Мръсна българска уста": Журналистът Владимир Перев стана жертва на нападение в Скопие

Кървавата драма в Поповица: Разследването установи - дядото е прострелял внука си четири пъти

Кървавата драма в Поповица: Разследването установи - дядото е прострелял внука си четири пъти

Ерика Кърк: Молех се на Бог да съм бременна, когато убиха съпруга ми

Ерика Кърк: Молех се на Бог да съм бременна, когато убиха съпруга ми

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 1 ден
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 1 ден
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 1 ден
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 1 ден

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спрях? – Да, да — да си поговорим малко. Нали и на вас ви е скучно?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Желязков с ключово изявление: Сигурността на Украйна е неразделна част от сигурността на Европа

Желязков с ключово изявление: Сигурността на Украйна е неразделна част от сигурността на Европа

България Преди 12 минути

В този контекст премиерът подчерта необходимостта от поддържане на импулса за постигане на мир чрез тясна координация между САЩ, ЕС и Украйна

Зеленски и Коща предвиждат единна позиция на ЕС за Украйна

Зеленски и Коща предвиждат единна позиция на ЕС за Украйна

Свят Преди 27 минути

Коща по-рано заяви, че е поканил лидерите на всички 27 държави членки на ЕС на специална среща по въпросите на Украйна в Луанда

<p>&quot;След Путин ще дойде друг Путин&quot;</p>

Игор Грецки: След Путин ще дойде друг Путин

Свят Преди 1 час

Путин укрепва властта си с хора, които са жадни за пари и са готови да защитават режима, казва политологът

<p>Австрия готви нова стратегия за границите</p>

Австрия вдига 3,7-километрова ограда на границата със Словения

Свят Преди 1 час

Карнер обоснова тази стъпка с „масивното намаляване“ на нерегламентираната миграция към Австрия

.

Войната на племената в “Игри на волята” навлиза в заключителна фаза

Любопитно Преди 1 час

Феномени и Безименни излизат за последната битка за Резиденцията

<p>Дезинфекция във вилно селище &quot;Елените&quot;</p>

Дезинфекция на тротоари и улици във вилно селище "Елените"

България Преди 1 час

Обработката е проведена от общинското предприятие „БКСО“ с професионална техника и специализиран препарат

,

Чували сте за FOMO (страх от пропускане на нещо). Но имате ли FOFO?

Любопитно Преди 1 час

FOFO не е клинична диагноза; това е разговорен термин и нещо, с което много хора и лекари са добре запознати

Мъж и тийнейджърка нападнаха и ограбиха сирийски гражданин, опряха нож в гърлото му

Мъж и тийнейджърка нападнаха и ограбиха сирийски гражданин, опряха нож в гърлото му

България Преди 1 час

При претърсване в жилището на мъжа са открити и иззети нож, мобилни телефони и малка сума пари

Сбогом! Пионерът на регето Джими Клиф почина

Сбогом! Пионерът на регето Джими Клиф почина

Свят Преди 2 часа

Той е един от малкото музиканти, наред с Боб Марли и други, които са наградени с ямайския Орден за заслуги

Разкриха детайли за трагедията с три жертви в Пловдивско

Разкриха детайли за трагедията с три жертви в Пловдивско

България Преди 2 часа

Местните в село Поповица описват бай Петко като добър и трудолюбив човек, който над 3 години се грижил за болната си съпруга

Ето ги най-бедните региони в България, според Евростат

Ето ги най-бедните региони в България, според Евростат

България Преди 2 часа

Заради критичен недостиг: Удължават забраната за износ на някои лекарства

Заради критичен недостиг: Удължават забраната за износ на някои лекарства

България Преди 2 часа

<p>Документален филм:&nbsp;Джордж Буш&nbsp;е знаел за&nbsp;тайна среща с извънземни</p>

Документален филм: Президентът Джордж Буш е потвърдил тайна среща с извънземни пред учен

Свят Преди 3 часа

Според експлозивни разкрития покойният президент е разказал на учен за среща с извънземно в тайна военна база през 1964 г.

Меган Маркъл в центъра на нов скандал: Появи се с рокля, за която твърдят, че е откраднала

Меган Маркъл в центъра на нов скандал: Появи се с рокля, за която твърдят, че е откраднала

Любопитно Преди 3 часа

Появата ѝ в празничентолк клип съживи твърденията, че роклята е една от вещите, които не е върнала след фотосесия

Доналд Тръмп

„Може би се случва нещо хубаво“ – Тръмп намеква за възможен край на войната в Украйна

Свят Преди 3 часа

“Пееш или лъжеш” сбъдва музикални мечти

“Пееш или лъжеш” сбъдва музикални мечти

Любопитно Преди 3 часа

Ванеса Кърпачева представи своята дебютна песен “Нова”, написана от Дони

Всичко от днес

От мрежата

Как да пътувате с котка: 14 съвета и трикове, които да приложите

dogsandcats.bg

Можем ли да кастрираме по-възрастно куче?

dogsandcats.bg
1

Седмицата започва със слънце и мъгли

sinoptik.bg
1

Астронавт засне полярното сияние

sinoptik.bg

Семейните драми около Гордън Рамзи се задълбочават! Скандали между родители, деца и бъдещи сватове

Edna.bg

Войната на племената в “Игри на волята” навлиза в заключителна фаза

Edna.bg

НА ЖИВО: Ботев Враца - Славия, стартовите 11

Gong.bg

Роналдо продължава да преподава: вкара уникален гол със задна ножица (видео)

Gong.bg

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт

Nova.bg

Двойно убийство в Пловдивско: Дядо застрелял внука си заради имот

Nova.bg