Свят

Търг за коне в ОАЕ отчете продажби за 1,76 млн. долара

Събитието се радва на значителна посещаемост от собственици и развъдчици на арабски коне от ОАЕ и от страни от Съвета за сътрудничество в Залива

24 ноември 2025, 22:28
Търг за коне в ОАЕ отчете продажби за 1,76 млн. долара
Източник: istock

Т ърг за арабски коне в емирство Аджман, организиран от Асоциацията на развъдчиците на арабски коне (EAHS) в Обединените арабки емирства (ОАЕ), постигна забележителен успех, след като всички коне, изложени за продажба, намериха своите нови собственици, генерирайки общи продажби от 6 468 000 дирхама (1,76 милиона щатски долара), предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Събитието се радва на значителна посещаемост от собственици и развъдчици на арабски коне от ОАЕ и от страни от Съвета за сътрудничество в Залива, както и от други части на света, като много от участниците наддаваха онлайн чрез мобилното приложение на EAHS.

Общо 74 собственици направиха оферти по време на търга, като 51 от тях приключиха сделките успешно. 

За да се улесни процесът на покупка, Асоциацията на развъдчиците на арабски коне в ОАЕ улесни незабавното доставяне на паспортите на конете на купувачите след приключване на всяка продажба, в допълнение към финализирането на прехвърлянето на собствеността. 

Източник: БТА, Александър Евстатиев    
Търг за арабски коне ОАЕ Аджман EAHS Продажба на коне Милиони дирхами Развъдчици на коне Онлайн наддаване Успешен търг Конни паспорти
Последвайте ни

По темата

България с позитивни икономически перспективи, МВФ предупреждава за дълг

България с позитивни икономически перспективи, МВФ предупреждава за дълг

Мелания посрещна коледното дърво на Белия дом след скандала от първия мандат на Тръмп

Мелания посрещна коледното дърво на Белия дом след скандала от първия мандат на Тръмп

МВнР остро осъди поредния антибългарски акт в РСМ

МВнР остро осъди поредния антибългарски акт в РСМ

Търг за коне в ОАЕ отчете продажби за 1,76 млн. долара

Търг за коне в ОАЕ отчете продажби за 1,76 млн. долара

Намаляват сделките с имоти след еврото

Намаляват сделките с имоти след еврото

pariteni.bg
Как да се грижим за кучето си след операция

Как да се грижим за кучето си след операция

dogsandcats.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 1 ден
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 1 ден
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 1 ден
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 1 ден

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спрях? – Да, да — да си поговорим малко. Нали и на вас ви е скучно?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Археолози откриха неолитен обект във водите край остров Пашман</p>

Археолози откриха неолитен обект във водите край хърватския остров Пашман

Любопитно Преди 20 минути

Смята се, че неолитната общност е построила голямо селище в този изолиран район

<p>Тръмп е имал &quot;много добър разговор&quot; със Си</p>

Тръмп е имал "много добър разговор" със Си Цзинпин

Свят Преди 2 часа

Китайският президент каза, че двете страни трябва да запазят "импулса в отношенията си"

<p>AI&nbsp;може да се превърне в &quot;съвременен Франкенщайн&quot;</p>

ООН: AI може да се превърне в "съвременен Франкенщайн"

Свят Преди 3 часа

"Отговорност на правителствата е с общи усилия да предотвратят подобен сценарий", каза Фолкер Тюрк

Граждани спряха мъж, шофирал крадена кола под въздействието на алкохол

Граждани спряха мъж, шофирал крадена кола под въздействието на алкохол

България Преди 3 часа

Той бил арестуван и отведен в Районното управление

Разградско семейство обвинено в трафик на жени остава зад решетките

Разградско семейство обвинено в трафик на жени остава зад решетките

България Преди 4 часа

Двамата обвиняеми бяха част от организирана група, чиито членове през август 2023 г. бяха осъдени от Окръжния съд в Разград

<p>Болсонаро остава зад решетките след решение на върховния съд</p>

Жаир Болсонаро остава зад решетките след решение на върховния съд

Свят Преди 4 часа

Бившият бразилски президент очаква окончателните решения по обжалванията на присъдата му от 27 години затвор по обвинения в заговор за преврат

Кремъл: Путин и Ердоган обсъдиха мирния план за Украйна

Кремъл: Путин и Ердоган обсъдиха мирния план за Украйна

Свят Преди 4 часа

Турция поддържа топли отношения с Киев и Москва чрез предоставянето на военна помощ за Украйна и отказа си да се присъедини към западните санкции срещу Русия

<p>&quot;Болезнени отстъпки&quot;: Новият американски план за мир в Украйна предизвика критики (ОБЗОР)</p>

"Болезнени отстъпки": Новият американски план за мир в Украйна предизвика критики в Европа

Свят Преди 5 часа

Документът, според медии, е съставен в координация с руски представители и включва редица болезнени за Киев отстъпки

Проливни дъждове потопиха Тайланд

Проливни дъждове потопиха Тайланд

Свят Преди 5 часа

Жертвите на водната стихия в Малайзия са най-малко 8

Полша задържа трети заподозрян за саботаж на жп линия

Полша задържа трети заподозрян за саботаж на жп линия

Свят Преди 5 часа

Полша съобщи, че двамата мъже – на име Олександър К. и Евгений И. – са избягали в Беларус и иска да бъдат екстрадирани

Нито едно споразумение, отнасящо се до Украйна, не бива да подкопава сигурността на Полша и Европа

Нито едно споразумение, отнасящо се до Украйна, не бива да подкопава сигурността на Полша и Европа

Свят Преди 5 часа

САЩ и Украйна продължават преговорите си в Женева

САЩ обявиха венецуелския Картел на слънцата за терористична организация

САЩ обявиха венецуелския Картел на слънцата за терористична организация

Свят Преди 6 часа

Обозначението на картела като ЧTO идва в момент, когато Тръмп засилва натиска върху Мадуро

<p>Адвокат: Най-адекватната мярка за неотклонение за Коцев би била подписка</p>

Адвокат Николай Владимиров: Най-адекватната мярка за неотклонение за Благомир Коцев би била подписка

България Преди 6 часа

"Не считам, че би имало вариант да бъде постановена осъдителна присъда срещу него"

Желязков с ключово изявление: Сигурността на Украйна е неразделна част от сигурността на Европа

Желязков с ключово изявление: Сигурността на Украйна е неразделна част от сигурността на Европа

България Преди 6 часа

В този контекст премиерът подчерта необходимостта от поддържане на импулса за постигане на мир чрез тясна координация между САЩ, ЕС и Украйна

Рая Назарян: Украйна трябва да участва във всички решения за сигурността си

Рая Назарян: Украйна трябва да участва във всички решения за сигурността си

Свят Преди 6 часа

Назарян каза, че ангажиментът на администрацията на Тръмп за прекратяване на пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна е от решаващо значение

Зеленски и Коща предвиждат единна позиция на ЕС за Украйна

Зеленски и Коща предвиждат единна позиция на ЕС за Украйна

Свят Преди 6 часа

Коща по-рано заяви, че е поканил лидерите на всички 27 държави членки на ЕС на специална среща по въпросите на Украйна в Луанда

Всичко от днес

От мрежата

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Как да пътувате с котка: 14 съвета и трикове, които да приложите

dogsandcats.bg
1

Седмицата започва със слънце и мъгли

sinoptik.bg
1

Астронавт засне полярното сияние

sinoptik.bg

Лоренци избира персонажи в Народния театър сред 41 актьори (СНИМКИ)

Edna.bg

Блатечки показа нестандартната елха с динозаври! (СНИМКА)

Edna.bg

Шок за Манчестър Юнайтед! Евертън откри резултата с 10 човека на "Олд Трафорд"

Gong.bg

Не е истина! Това е един от най-скандалните червени картони в историята (видео)

Gong.bg

28-те точки от американския план са намалени до 19

Nova.bg

Младите лекари на пореден протест в София с искане за цялостна реформа (СНИМКИ)

Nova.bg