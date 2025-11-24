Търг за коне в ОАЕ отчете продажби за 1,76 млн. долара

Т ърг за арабски коне в емирство Аджман, организиран от Асоциацията на развъдчиците на арабски коне (EAHS) в Обединените арабки емирства (ОАЕ), постигна забележителен успех, след като всички коне, изложени за продажба, намериха своите нови собственици, генерирайки общи продажби от 6 468 000 дирхама (1,76 милиона щатски долара), предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Събитието се радва на значителна посещаемост от собственици и развъдчици на арабски коне от ОАЕ и от страни от Съвета за сътрудничество в Залива, както и от други части на света, като много от участниците наддаваха онлайн чрез мобилното приложение на EAHS.

من انطلاقة العرض إلى لحظة التتويج… أربعة أيام خطفت الأنظار في بطولة

قطر الثامنة والعشرين لجمال الخيل العربية الأصيلة 🐎✨



From the opening show to the crowning moments… four days that captivated every eye at the 28th Qatar National Arabian Horse Show 🐎✨ pic.twitter.com/1wh4SoukRf — نادي قطر للسباق والفروسية (@Q_REC) November 24, 2025

Общо 74 собственици направиха оферти по време на търга, като 51 от тях приключиха сделките успешно.

За да се улесни процесът на покупка, Асоциацията на развъдчиците на арабски коне в ОАЕ улесни незабавното доставяне на паспортите на конете на купувачите след приключване на всяка продажба, в допълнение към финализирането на прехвърлянето на собствеността.