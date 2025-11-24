България

Граждани спряха мъж, шофирал крадена кола под въздействието на алкохол

Той бил арестуван и отведен в Районното управление

24 ноември 2025, 19:30
Граждани спряха мъж, шофирал крадена кола под въздействието на алкохол
Източник: istock

Г раждани на Монтана са задържали мъж, който откраднал автомобил, а след това го управлявал пиян. Те повикали полицията и той бил арестуван и отведен в Районното управление, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Към 02:44 часа тази сутрин в полицията бил подаден сигнал за откраднат автомобил „Форт Транзит“. Собственичката организирала група свои роднини и приятели, с които излезли през нощта по улиците на Монтана да търсят откраднатата кола. Преди развиделяване те засекли автомобила по централния булевард „Трети март“, успели да го спрат и задържали крадеца с граждански арест. След това повикали полицията и било установено, че е мъж на 25 години от Монтана. Той бил задържан с полицейска заповед за денонощие, а тест за алкохол установил, че е седнал зад волана на откраднатата кола с концентрация на алкохол от 1,50 промила в издишания въздух.

Глобяват пиян шофьор със стойността на колата

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 343 и 346 от Наказателния кодекс.

От полицейската дирекция в Монтана припомниха, че от август 2023 година до сега в региона са иззети над 100 автомобила, чийто собственици ги карали след употреба на алкохол над 1,20 промила или на наркотици. В случая автомобилът е откраднат, а не собствен, но става въпрос за две сериозни нарушения, посочиха от полицията.

Източник: Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков    
Откраднат автомобил Пиян шофьор Граждански арест Монтана Полиция Задържане Нарушение Алкохол Крадец Наказателен кодекс
Граждани спряха мъж, шофирал крадена кола под въздействието на алкохол

Граждани спряха мъж, шофирал крадена кола под въздействието на алкохол

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

23 ноември: Ужас на АМ „Струма" - 45 жертви, 12 от тях деца
23 ноември: Ужас на АМ „Струма" - 45 жертви, 12 от тях деца

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)
Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

