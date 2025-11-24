Кремъл: Путин и Ердоган обсъдиха мирния план за Украйна

П резидентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е заявил пред руския президент Владимир Путин, че Турция ще продължи усилията си за прекратяване на войната в Украйна чрез справедлив и траен мир, съобщи електронното издание на в. "Хюриет".

Двамата лидери обсъдиха по телефона днес двустранните отношения между Турция и Русия, войната в Украйна, регионални и глобални въпроси, информира Дирекцията по комуникации на турското президентство.

"Нашият президент заяви, че като Турция сме готови да допринесем за всякакви дипломатически инициативи и планове, които ще улеснят директния контакт между (воюващите) страните и ще проправят пътя за траен мир в нашия регион, както сме правили и в миналото", се посочва още в съобщението на Дирекцията.

Какво си казаха Ердоган и Путин

Турският президент съобщи предварително, че планира да разговаря днес с руския си колега Владимир Путин, за да обсъдят усилията за мир в Украйна, като допълни, че ще поиска от него възобновяване на сделката за безопасно транспортиране на зърно през Черно море.

Турция поддържа топли отношения с Киев и Москва чрез предоставянето на военна помощ за Украйна и отказа си да се присъедини към западните санкции срещу Русия. До момента в страната са се провели три кръга мирни преговори между страните, а Турция предложи да бъде домакин и на среща на лидерите им.