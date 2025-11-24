Свят

Кремъл: Путин и Ердоган обсъдиха мирния план за Украйна

Турция поддържа топли отношения с Киев и Москва чрез предоставянето на военна помощ за Украйна и отказа си да се присъедини към западните санкции срещу Русия

24 ноември 2025, 18:48
Кремъл: Путин и Ердоган обсъдиха мирния план за Украйна
Източник: БТА

П резидентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е заявил пред руския президент Владимир Путин, че Турция ще продължи усилията си за прекратяване на войната в Украйна чрез справедлив и траен мир, съобщи електронното издание на в. "Хюриет". 

Двамата лидери обсъдиха по телефона днес двустранните отношения между Турция и Русия, войната в Украйна, регионални и глобални въпроси, информира Дирекцията по комуникации на турското президентство.

"Нашият президент заяви, че като Турция сме готови да допринесем за всякакви дипломатически инициативи и планове, които ще улеснят директния контакт между (воюващите) страните и ще проправят пътя за траен мир в нашия регион, както сме правили и в миналото", се посочва още в съобщението на Дирекцията.

Какво си казаха Ердоган и Путин

Турският президент съобщи предварително, че планира да разговаря днес с руския си колега Владимир Путин, за да обсъдят усилията за мир в Украйна, като допълни, че ще поиска от него възобновяване на сделката за безопасно транспортиране на зърно през Черно море.

Турция поддържа топли отношения с Киев и Москва чрез предоставянето на военна помощ за Украйна и отказа си да се присъедини към западните санкции срещу Русия. До момента в страната са се провели три кръга мирни преговори между страните, а Турция предложи да бъде домакин и на среща на лидерите им.

Източник: БТА,     
Турция Реджеп Тайип Ердоган Русия Владимир Путин Украйна Война в Украйна Мирни преговори Дипломация Зърнена сделка Двустранни отношения
Последвайте ни

По темата

МВнР остро осъди поредния антибългарски акт в РСМ

МВнР остро осъди поредния антибългарски акт в РСМ

"Болезнени отстъпки": Новият американски план за мир в Украйна предизвика критики в Европа

Граждани спряха мъж, шофирал крадена кола под въздействието на алкохол

Граждани спряха мъж, шофирал крадена кола под въздействието на алкохол

Кремъл: Путин и Ердоган обсъдиха мирния план за Украйна

Кремъл: Путин и Ердоган обсъдиха мирния план за Украйна

Намаляват сделките с имоти след еврото

Намаляват сделките с имоти след еврото

pariteni.bg
От бастион на G-Class, Magna става производител на китайски е-коли

От бастион на G-Class, Magna става производител на китайски е-коли

carmarket.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 1 ден
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 1 ден
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 1 ден
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 1 ден

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спрях? – Да, да — да си поговорим малко. Нали и на вас ви е скучно?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Болсонаро остава зад решетките след решение на върховния съд</p>

Жаир Болсонаро остава зад решетките след решение на върховния съд

Свят Преди 52 минути

Бившият бразилски президент очаква окончателните решения по обжалванията на присъдата му от 27 години затвор по обвинения в заговор за преврат

Проливни дъждове потопиха Тайланд

Проливни дъждове потопиха Тайланд

Свят Преди 1 час

Жертвите на водната стихия в Малайзия са най-малко 8

САЩ обявиха венецуелския Картел на слънцата за терористична организация

САЩ обявиха венецуелския Картел на слънцата за терористична организация

Свят Преди 2 часа

Обозначението на картела като ЧTO идва в момент, когато Тръмп засилва натиска върху Мадуро

<p>Адвокат: Най-адекватната мярка за неотклонение за Коцев би била подписка</p>

Адвокат Николай Владимиров: Най-адекватната мярка за неотклонение за Благомир Коцев би била подписка

България Преди 2 часа

"Не считам, че би имало вариант да бъде постановена осъдителна присъда срещу него"

Желязков с ключово изявление: Сигурността на Украйна е неразделна част от сигурността на Европа

Желязков с ключово изявление: Сигурността на Украйна е неразделна част от сигурността на Европа

България Преди 2 часа

В този контекст премиерът подчерта необходимостта от поддържане на импулса за постигане на мир чрез тясна координация между САЩ, ЕС и Украйна

Рая Назарян: Украйна трябва да участва във всички решения за сигурността си

Рая Назарян: Украйна трябва да участва във всички решения за сигурността си

Свят Преди 3 часа

Назарян каза, че ангажиментът на администрацията на Тръмп за прекратяване на пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна е от решаващо значение

Зеленски и Коща предвиждат единна позиция на ЕС за Украйна

Зеленски и Коща предвиждат единна позиция на ЕС за Украйна

Свят Преди 3 часа

Коща по-рано заяви, че е поканил лидерите на всички 27 държави членки на ЕС на специална среща по въпросите на Украйна в Луанда

<p>Сватбата между милиардери, която взриви интернет</p>

Световни звезди и милиардерски блясък: Сватбата, която взриви интернет

Любопитно Преди 3 часа

Най-горещата сватба на сезона вече е факт и интернет е изпълнен с вълнение

"Мръсна българска уста": Журналистът Владимир Перев стана жертва на нападение в Скопие

"Мръсна българска уста": Журналистът Владимир Перев стана жертва на нападение в Скопие

Свят Преди 3 часа

Перев определи случилото се като пореден акт на омраза към българите в РСМ

Сърбия е разработила сценарии за снабдяването на пазара с горива

Сърбия е разработила сценарии за снабдяването на пазара с горива

Свят Преди 3 часа

Вучич се срещна с екипа, отговорен за енергийната стабилност и сигурност на страната

<p>Може ли планът на Тръмп за мир в Украйна да проработи според Ердоган?</p>

Ердоган: Планът на Тръмп за мир в Украйна може да проработи

Свят Преди 3 часа

Ердоган подчерта, че международната общност трябва да покаже по-силна решителност за предотвратяването на по-нататъшна ескалация в конфликтните зони

Руската ПВО свали 30 дрона над Москва, затвориха две летища

Руската ПВО свали 30 дрона над Москва, затвориха две летища

Свят Преди 3 часа

Заплахата за кратко принуди московското летище Домодедово да въведе временни ограничения

<p>&quot;След Путин ще дойде друг Путин&quot;</p>

Игор Грецки: След Путин ще дойде друг Путин

Свят Преди 3 часа

Путин укрепва властта си с хора, които са жадни за пари и са готови да защитават режима, казва политологът

Кървавата драма в Поповица: Разследването установи - дядото е прострелял внука си четири пъти

Кървавата драма в Поповица: Разследването установи - дядото е прострелял внука си четири пъти

България Преди 3 часа

Към момента е установено категорично, че става въпрос за двойно убийство с последващо самоубийство, извършени с незаконна ловна пушка

<p>Австрия готви нова стратегия за границите</p>

Австрия вдига 3,7-километрова ограда на границата със Словения

Свят Преди 4 часа

Карнер обоснова тази стъпка с „масивното намаляване“ на нерегламентираната миграция към Австрия

.

Войната на племената в “Игри на волята” навлиза в заключителна фаза

Любопитно Преди 4 часа

Феномени и Безименни излизат за последната битка за Резиденцията

Всичко от днес

От мрежата

Как да разпознаем Турската ангорска котка

dogsandcats.bg

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg
1

Седмицата започва със слънце и мъгли

sinoptik.bg
1

Астронавт засне полярното сияние

sinoptik.bg

Защо връзките между по-зрели жени и по-млади мъже работят толкова добре

Edna.bg

Участничка в "Пееш или лъжеш" с дебютна песен

Edna.bg

Стилиян Петров със силни думи за Боби Михайлов

Gong.bg

Стана ясно какво е състоянието на Борислав Михайлов

Gong.bg

Младите лекари на пореден протест в София с искане за цялостна реформа (СНИМКИ)

Nova.bg

Вдигат командировъчните заради приемането на еврото

Nova.bg