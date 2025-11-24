МВнР остро осъди поредния антибългарски акт в РСМ

К атегорично осъждаме поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония – явление, за съжаление подхранвано от настоящата обществено-политическа атмосфера и антибългарска реторика.

Това се казва в позиция на Министерството на външните работи изпратена до Агенция БГНЕС по повод нападението срещу македонския българин, публициста Владимр Перев. От министерството уточниха, че заедно с посолството ни в Скопие поддържат постоянен контакт с Владимир Перев, един от най-уважаваните представители на българската общност в Република Северна Македония.

„От момента на нападението дипломатическата ни мисия му оказва необходимото съдействие. Министър Георг Георгиев разговаря лично с него по телефона и подчерта, че България ще продължи да бъде негов опора в този труден момент. Категорично осъждаме поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония – явление, за съжаление подхранвано от настоящата обществено-политическа атмосфера и антибългарска реторика“, уточниха още от МВнР.

"Мръсна българска уста": Журналистът Владимир Перев стана жертва на нападение в Скопие

„Внимателно отбелязваме въпросите, поставени от г-н Перев в статията му в „Трибуна“, и споделяме неговото мнение, че случаят е не само повод за размисъл относно правата на българите в страната, но и важен тест за реакцията на правоохранителните органи и техния подход към престъпленията от омраза. Очакваме компетентните власти в Република Северна Македония да предприемат своевременни и ефективни действия за разследване и правосъдие. Напомняме, че европейският път на страната изисква пълно и добросъвестно изпълнение на Европейския компромис от 2022 г., включително уважение към общите ценности и гарантиране правата на македонските българи", съобщиха още от българското МВнР.

Припомняме, че 80-годишният Перев бе нападнат физически в магазин в Скопие. Той е бил ударен няколко пъти в лицето и са му счупени очилата. Самият Перев е подал сигнал в полицията и инцидентът е регистриран от органите на реда. "Това е една сърбоманска политика, каквато има в Македония. Това е политика на великосръбския национализъм, да не кажа фашизъм, насочена единствено към българите в Македония. Сърбите са далеч по-толерантни към турците и власите, даже и към албанците, защото само българите не са приемали, че това е изконна сръбска земя“, каза Перев и добави: Борбата за права на българите в Македония е в своето начало“, завърши той.

Това е поредният инцидент с македонски българин в РСМ, където от страна на властите се води груба антибългарска пропаганда, включително и от официални лица и контролирани от тях медии и фалшиви профили в социалните мрежи.