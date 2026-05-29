Момчето от трагичния купон в Благоевград вече е контактно

М ладежът на 17 години от Благоевград, който постъпи по спешност на 24 май 2026 г., вече е изведен от Реанимация.

Той е настанен в неврохирургията на „Пирогов” в стабилно състояние, контактен и адекватен, съобщиха от болницата.

Припомняме, че след продължителен купон с наркотици в апартамент в Благоевград на петия етаж, под балкона беше намерено мъртво момиче на 16 години, а от другата страна на блока, момче на 17 години в тежко състояние, което беше прието за лечение в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Прокуратурата задържа и повдигна обвинения на студент за това, че е хвърлил двамата от балкона, но съдът го освободи поради липса на доказателства.