Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Д ържавите от формата „Куад“ - САЩ, Индия, Япония и Австралия - изразиха „сериозна тревога“ относно ситуацията в Южнокитайско и Източнокитайско море и отправиха предупреждение към Пекин, без да го назовават директно, срещу евентуални действия спрямо Тайван.

САЩ и Индия разговаряха за Иран, търговията и сигурността

„Оставаме дълбоко обезпокоени от ситуацията в Южнокитайско и Източнокитайско море. Потвърждаваме твърдото си противопоставяне на всякакви дестабилизиращи или едностранни действия, включително използването на сила или принуда, които застрашават мира и стабилността в региона“, се казва в съвместно изявление на американския държавен секретар Марко Рубио и външните министри на останалите три държави.

Големият театър на Си: Как Доналд Тръмп и Владимир Путин получиха един и същ червен килим, но си тръгнаха с различна съдба

Документът беше публикуван след срещата им в индийската столица Ню Делхи.