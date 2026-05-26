Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

26 май 2026, 20:16
М инистърът на здравеопазването и социалните услуги на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши публикува във вторник сутринта абсурдно видео, в което се бори с две змии от вида черни северноамерикански смока, докато съпругата му Шерил Хайнс го умолява да внимава.

По думите на самия Кенеди змиите са се съвкуплявали, когато ги е хванал.

Черният северноамерикански смок не е отровен, но е известен с изключителната си бързина, като може да хапе яростно, ако се опитат да го заловят.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Робърт Ф. Кенеди-младши е известен с изключително странните си хобита, свързани с мъртви животни, както и с позициите си срещу ваксинирането, и с напълно неверните си твърдения, че ваксините причинявали аутизъм. 

През 2014 г. той намира младо мече, убито от шофьор в северната част на щата Ню Йорк. Слага го в микробуса си с намерението да го одере и да изяде месото. След ден на лов на соколи и вечеря в Ню Йорк, той и приятелите му решават да изоставят мечето в "Сентръл парк". За да изглежда като трагичен инцидент, те инсценират катастрофа, слагайки стар велосипед върху мечето.

През 1994 г. Кенеди отрязал с моторна резачка главата на мъртъв кит, изхвърлен на плаж в Масачузетс. След това я завързал към покрива на семейния миниван и я закарал у дома си. Този инцидент по-късно предизвиква федерално разследване от Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA).

Кенеди е соколар и поддържа фризер, специално за съхранение на убити при пътни инциденти животни (като катерици и елени), с които да храни птиците си.

Запис от дневник от 2026 г. разкрива друг инцидент с убито животно в Ню Йорк, през 2001 г., при който Кенеди отрязал гениталиите на мъртъв енот на пътя, за да ги "изучи по-късно", докато децата му гледали от колата.

