Сензационен търг: Продават тайните вина на Сталин и династията Романови

В приглушена светлина и сплетени паяжини, висящи от тавана на хранилище в грузинската столица Тбилиси, в което витае приятна, мускусна сладост, се помещава ценна винена колекция, принадлежала навремето на най-прочутия грузинец - Йосиф Сталин. Грузинското правителство, притежаващо около 40 000 френски и грузински редки вина, отвори за първи път тази седмица винената изба, предаде Ройтерс.

Властите в Грузия планират да продадат колекцията, част от която датира от началото на XIX век, на търг, а средствата да използват за откриване на винено училище в Грузия.

Собственикът на винарна „Гилаури Уайнс“ (Gilauri Wines) Иракли Гилаури, който работи по проекта заедно с грузинското министерство на земеделието, заяви, че търгът може да помогне за утвърждаването на Грузия сред колекционерите на редки вина.

Кавказката страна често е определяна като родината на виното. Археологически находки сочат, че традицията във винопроизводството в страната е на повече от 8000 години.

Роденият в Грузия съветски лидер Йосиф Сталин е бил известен като любител и колекционер на вина. Колекцията му включва бутилки от прочути имения в Бордо, които някога са принадлежали на руския цар Александър III и сина му Николай II. След Октомврийската революция в Русия през 1917 г. съветските власти конфискуват императорската винена колекция на Романови, а Сталин става неин пазител, като постепенно я допълва с любимите си грузински сортове.

Наблюдавайки покритите с прах бутилки с кехлибарената течност, колекционерът Виктор Чен, който е пътувал до Тбилиси от Далас, Тексас, е развълнуван от видяното.

„Чувствам се като Индиана Джоунс, който отваря пещера: може да няма нищо, а може и да има нещо“, каза той.

„В днешно време не останаха много неща, които да представляват исторически моменти. А това може да е едно от тях“, казва Чен, визирайки ценната колекция.