Любопитно

Селин Дион подготвя телевизионен сериал за своето детство и семейство

Нов сериал за детството на Селин Дион допълва голямото завръщане на звездата през 2026 г. Освен на малкия екран, певицата ще се срещне с публиката и на живо с поредица от ексклузивни концерти в Париж въпреки здравословните си проблеми

29 май 2026, 16:51
Селин Дион подготвя телевизионен сериал за своето детство и семейство
Източник: Getty Images

С лед огромния успех и еуфорията около концертите ѝ в Париж, Селин Дион отново е в центъра на вниманието. Според американското издание Deadline в момента се подготвя телевизионен сериал „Growing up Dion“, който ще проследи нейното детство и това на многобройното ѝ семейство.

2026 г. се очертава като годината на Селин Дион. След няколко години далеч от сцената, с изключение на няколко редки появи като тази на церемонията по откриването на 2024 Summer Olympics, звездата от Квебек се готви отново да се срещне със своята публика. На 30 март тази година, по повод своя 58-и рожден ден, певицата обяви серия концерти в Париж, планирани за есента на 2026 г. Това едномесечно участие е истинска изненада, особено след като тя продължава борбата си със Stiff-person syndrome — рядко и нелечимо неврологично заболяване.

Онези, които не са успели да се сдобият с билети за това изключително събитие, скоро ще могат да видят певицата и на малкия екран. В момента се подготвя сериал, посветен на нейното детство.

Амбициозният проект е инициатива на семейство Дион. Според информацията на американските медии, идеята е резултат от сътрудничество между Жак Дион, който ще участва в продукцията, и сценаристката Зое Грийн. Джими Дион, племенникът на певицата, също ще се включи в проекта като консултант. Сериалът, разработван от Diamant Rouge Entertainment, в момента се представя на различни потенциални телевизионни и стрийминг платформи. След огромния интерес около завръщането на сестра му на сцената, Жак Дион е убеден, че сериалът скоро ще стане реалност.

Източник: БГНЕС    
Селин Дион телевизионен сериал Growing up Dion музикална биография Жак Дион завръщане на сцената
Последвайте ни

По темата

Момчето от трагичния купон в Благоевград вече е контактно

Момчето от трагичния купон в Благоевград вече е контактно

Формула от физиката предрече срив на глобалното население

Формула от физиката предрече срив на глобалното население

Медведев към ЕС: Затваряйте си устата, това е само началото!

Медведев към ЕС: Затваряйте си устата, това е само началото!

Новата фитнес мания: Френското сирене, което инфлуенсърите изкупиха от магазините

Новата фитнес мания: Френското сирене, което инфлуенсърите изкупиха от магазините

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
Колко време отнема чифтосването при кучетата

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 3 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 2 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 2 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

с

Намери своето модно вдъхновение с телефон в ръка

Технологии Преди 18 минути

Интересните идеи са навсякъде, а вече е по-лесно от всякога да разбираме повече за всяка визия чрез най-новите умни технологии!

"Ролан Гарос е моята сцена!": Наоми Осака отговори на атаките за визията си на корта

"Ролан Гарос е моята сцена!": Наоми Осака отговори на атаките за визията си на корта

Любопитно Преди 52 минути

Четирикратната шампионка от Големия шлем Наоми Осака превърна корта в Париж в моден подиум. Въпреки недоволството на някои от съперничките ѝ, японската звезда няма намерение да спира с екстравагантните тоалети и блясъка

Зам.прокурорът на Кърджали отговори на обвиненията от Демерджиев

Зам.прокурорът на Кърджали отговори на обвиненията от Демерджиев

България Преди 1 час

Каменов: Няма да допусна да се злоупотребява с името ми

Хелън Мирън стана жертва на антисемитски обиди в Лондон

Хелън Мирън стана жертва на антисемитски обиди в Лондон

Свят Преди 1 час

Скотланд Ярд проверява видеоклип, в който носителката на „Оскар“ Дейм Хелън Мирън и съпругът ѝ са обект на агресивни словесни атаки в Лондон заради подкрепата на актрисата за Израел. Властите разследват случая като престъпление от омраза

Румъния изгони руския генерален консул, Москва обеща отговор

Румъния изгони руския генерален консул, Москва обеща отговор

Свят Преди 1 час

Румънските власти съобщиха, че се подготвят допълнителни отбранителни мерки

.

Кание Уест получи разрешение да изнесе концерти в Нидерландия

Любопитно Преди 1 час

Предадоха на съд кмета на община Бойчиновци

Предадоха на съд кмета на община Бойчиновци

България Преди 2 часа

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото.

Прокуратурата протестира освобождаването на обвинения за убийство в Благоевград

Прокуратурата протестира освобождаването на обвинения за убийство в Благоевград

България Преди 2 часа

По делото интензивно продължават да се извършват множество действия по разследване

„Вече мога да приема себе си“: Виктория Бекъм говори открито за възрастта си

„Вече мога да приема себе си“: Виктория Бекъм говори открито за възрастта си

Любопитно Преди 2 часа

След като премина границата на петдесетте, Виктория Бекъм изглежда по-щастлива и свободна от всякога

5 кръвни изследвания, които всяка жена над 40 трябва да си направи

5 кръвни изследвания, които всяка жена над 40 трябва да си направи

Любопитно Преди 2 часа

Умора, мозъчна мъгла и качване на килограми? Често жените над 40 години отдават тези симптоми на критическата възраст и стареенето. Експертите обаче съветват да направите пет ключови изследвания, които ще покажат какво точно се случва в тялото ви

САЩ заплашиха Оман със санкции

САЩ заплашиха Оман със санкции

Свят Преди 2 часа

Бесънт: Правителството на САЩ няма да толерира никакви опити за въвеждане на система за таксуване в Ормузкия проток

„Полското икономическо чудо“ в „Темата на NOVA”

„Полското икономическо чудо“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Снимката е илюстративна

4 часа ужас на 30 метра височина: Спасиха 8 студенти, заклещени на увеселително влакче в Тексас

Свят Преди 2 часа

Атракционът засяда секунди преди най-опасното си спускане, налагайки пожарникари да свалят децата едно по едно с алпийски колани под палещото слънце

"Не е постъпил нито долар": Къде са парите на Съвета за мир?

"Не е постъпил нито долар": Къде са парите на Съвета за мир?

Свят Преди 2 часа

За това пише вестник "Файненшъл таймс", позовавайки се на четири информирани източника

Сараево

Уикенд без фалит: Вижте 10-те най-достъпни дестинации в Европа

Свят Преди 2 часа

От Сараево и Букурещ до френския чар на Лил: Годишната класация на The Telegraph разкри кои дестинации предлагат страхотна култура и храна, без да застрашават банковата ви сметка

.

Децата трябва да се движат повече: Учените откриха лесни трикове срещу обездвижването

Любопитно Преди 3 часа

Добрата новина е, че разбирането на проблема отваря врати за неговото решаване

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Биляна Петринска: Любовта не е само страст, понякога е топла супа след тежък ден

Edna.bg

Новата звездна двойка Джесика Алба и Дани Рамирес разпалиха страстите на плажа в Маями

Edna.bg

Левски излезе с официална позиция за Майкон

Gong.bg

Френските национали впечатлиха с модни визии (видео)

Gong.bg

Работник падна от петия етаж на сграда в Сливен

Nova.bg

Момчето, паднало от блок в Благоевград, вече е контактно

Nova.bg